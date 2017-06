Team Hogeschool Utrecht wint Project B Challenge met vr-toepassing

Een team van de Hogeschool Utrecht heeft de Project B Challenge gewonnen met een vr-toepassing waarmee rolstoelgebruikers verantwoord kunnen sporten. De Project B Challenge is een jaarlijkse wedstrijd voor het maken van it-toepassingen, waar mensen met een beperking voordeel van hebben.

In totaal streden acht studententeams van drie hogescholen in de finale in Amsterdam om de prijs voor het meest effectieve hulpmiddel voor mensen met een beperking of chronisch zieken. Het winnende team maakte Inverse Reality, een app die door middel van bewegingssensoren en virtual reality mensen met een fysieke beperking moet helpen met sporten.

De publieksprijs ging naar een ander team van Hogeschool Utrecht, SignAbility. Dat is een 'portable tolk' die via de camera gebarentaal oppikt en die moet kunnen omzetten in tekst. De Project B Challenge werd voor het eerst gehouden in 2014 met de uitslag in 2015. Het is de derde keer dat de wedstrijd plaatsvond. Tweakers organiseerde de wedstrijd samen met Sogeti en een paar hogescholen.