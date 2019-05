Volkswagen toont elektrische ID.3 die halverwege 2020 uitkomt

Volkswagen heeft de vooruitbestellingen voor de ID.3 geopend. De elektrische hatchback is de eerste auto gebaseerd op het MEB-platform en hij komt halverwege 2020 uit. Er komen drie versies, de middelste versie met 58kWh-accu kost 'minder dan 40.000 euro'.

Volkswagen toont de ID.3 nog met camouflage; de auto wordt in september volledig onthult en dan worden ook de definitieve specificaties bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen nu al bestellen door een aanbetaling van duizend euro te doen. Kosteloos annuleren is mogelijk.

Alleen het middelste model met een 58kWh-accu is te bestellen en de definitieve prijs is nog niet bekend. Volkswagen zegt echter dat deze versie minder dan 40.000 euro zal kosten. Er komen ook varianten met een 45 en 77kWh-accu's, die zullen goedkoper en duurder worden.

Volgens de wltp-norm os de maximale theoretische actieradius van het model 58kWh-model 420 kilometer. Van de modellen met kleinere en grotere accu is dat 330 en 550 kilometer. Bij alle modellen zegt Volkswagen zes jaar gratis onderhoud te leveren en acht jaar garantie op de accu te geven.

Eind dit jaar begint de productie van de ID.3. Vooruitbestellingen kunnen nu in 29 landen gedaan worden. Volkswagen wil 100.000 ID-modellen per jaar in het Duitse Zwickau gaan bouwen. Later moet dat oplopen tot 300.000 ID-auto's per jaar. Het gaat daarbij ook om andere modellen, niet alleen de ID.3.

De Volkswagen ID.3 is de eerste auto die op het MEB-platform wordt gemaakt, daarna moeten er nog vele modellen volgen. Volkswagen positioneert de ID.3 als een middenmodel, er komen nog goedkopere ID-modellen en ook duurdere. Het concern heeft al meerdere prototypes van ID-auto's getoond.