Microsoft brengt crossplatform-wachtwoordmanager uit

Microsoft heeft een crossplatform-wachtwoordmanager uitgebracht. Zijn Edge-browser kon al logins opslaan, maar die zijn nu ook toegankelijk via een Chrome-extensie en via extra functionaliteit in de Microsoft Authenticator-app voor iOS en Android.

De wachtwoordmanager kan op mobiele besturingssystemen ook autofill-acties verrichten in applicaties, zoals concurrerende wachtwoordmanagers dat ook kunnen. Naast autofilling in browsers en apps ondersteunt de wachtwoordmanager ook het capturen van een login in een app, zodat handmatige opslag niet nodig is. Voor het overstappen van een andere wachtwoordmanager heeft Microsoft een importfunctie gemaakt. Die werkt met .csv-bestanden, maar direct importeren vanuit Chrome is ook een mogelijkheid.

Edge en de Chrome-add-on zijn ook voor macOS beschikbaar, dus de wachtwoordmanager werkt ook op dat platform. De centrale cloudopslagplek voor de logins is bij deze app het Microsoft-account van de gebruiker. Tot slot stelt Microsoft dat wachtwoorden van apps en sites niet het einde van de features zijn. Overige autofill-informatie zoals betaalgegevens, adressen en meer worden in de toekomst ook ondersteund.

De functie was sinds december in preview, maar Microsoft acht hem nu goed genoeg voor het algemene publiek. De dienst heeft niet echt een naam: in Edge valt het gewoon onder 'passwords', de app heet nog altijd Authenticator en de Chrome-extensie heet Microsoft Autofill.