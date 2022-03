Google voegt nieuwe functies toe aan Enhanced Safe Browsing

Google voegt nieuwe beveiligingsfuncties toe aan Enhanced Safe Browsing in Chrome. Gebruikers kunnen vanaf Chrome 91 nagaan of extensies uit de Chrome Web Store te vertrouwen zijn en in realtime controleren of bestanden die gedownload of geüpload worden, veilig zijn.

Bij het downloaden van Chrome-extensies uit de Chrome Web Store zal Google de gebruiker informeren of de extensie in kwestie deel uitmaakt van een lijst waarin enkel vertrouwde extensies zijn opgenomen. Als dat niet het geval is, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht en aangeraden om 'voorzichtig' om te springen met de extensie.

Elke Chrome-extensie die gemaakt is door een ontwikkelaar die de Chrome Web Store Developer Program Policies volgt, zal aan de lijst worden toegevoegd. Google meldt dat nieuwe ontwikkelaars die het beleid toepassen eerst enkele maanden moeten wachten voordat Google hun extensies op de lijst plaatst.

De zoekgigant voegt ook een tweede functie toe aan Enhanced Safe Browsing. Als een gebruiker een bestand downloadt en dat bestand als 'risicovol' wordt bestempeld, wordt de optie getoond om het bestand naar de servers van Google te versturen. Het bestand wordt vervolgens in real time gecontroleerd.

Vorig jaar introduceerde Google Enhanced Safe Browsing als opt-in. Dankzij deze functie kon de Chrome-browser downloads en url's controleren; nu wordt de optie voor downloads uitgebreid. De uitbreiding van Enhanced Safe Browsing zal beschikbaar zijn vanaf Chrome 91.