Virtueel besturingssysteem OpenVMS is breed beschikbaar voor x86-systemen

VMS Software heeft een officiële versie van OpenVMS 9.2 beschikbaar gemaakt voor x86-hardware. OpenVMS is een virtueel besturingssysteem dat volledig in ram kan draaien en vroeger als een goed beveiligd OS bekendstond.

OpenVMS is inmiddels voor alle gebruikers te downloaden vanaf de portal, nadat het besturingssysteem een jaar geleden al als bèta werd uitgebracht. Het gaat om versie 9.2, die geschikt is voor x86-systemen. Voorheen moesten downloaders eerst nog een licentie hebben door zich te registreren, maar die vereiste is er nu niet meer.

OpenVMS is een besturingssysteem dat al in de jaren 70 van de vorige eeuw werd ontwikkeld. Het OS, waarvan de naam voor Virtual Memory System staat, valt vooral op omdat het gebruikmaakt van virtueel geheugenbeheer. Dat maakt het OS interessant voor virtual machines. Het OS stond er ook om bekend met die reden veilig te zijn voor aanvallen, waardoor het vaak door banken en in de gezondheidssector werd ingezet.

Vorig jaar begon VMS Software met een port die het OS beschikbaar moest maken voor de x86-64-architectuur. Dat zou aanvankelijk voor HPE- en Dell-servers bedoeld zijn, maar later werd er ook ondersteuning toegevoegd voor vm's van KVM, VirtualBox en VMware. In de toekomst moest de software ook op Hyper-V-vm's werken.

Of het OS nog populair zal zijn voor doorsneegebruikers, is maar de vraag. Professionele gebruikers konden de software al na registratie porten naar moderne hardware, maar hobbyisten of knutselaars hadden nog geen toegang tot het besturingssysteem. OpenVMS wordt standaard geleverd met enkele opensourcetools en talen zoals curl, PHP en Python en met Kerberos en OpenSSH.