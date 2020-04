Volkswagen toont head-updisplay van ID.3 die in 3d routeaanwijzingen geeft

Volkswagen laat in een demofilmpje een optionele head-updisplay zien voor zijn elektrische auto ID.3. Afgaande op de beelden lijkt het erop dat de hud een flink deel van de voorruit gebruikt om elementen zoals routeaanwijzingen in 3d te projecteren.

Volkswagen heeft het in de video over een augmentedreality-head-updisplay die navigatieaanwijzingen toont tijdens het rijden. Bestuurders zien zo bijvoorbeeld pijlen op de weg als ze een afslag moeten nemen. De informatie wordt met behulp van augmented reality in 3d weergegeven. Zo lijkt het voor bestuurders dat de visuele aanwijzingen zich op een afstand van drie tot tien meter voor de auto bevinden.

In hoeverre de beelden uit de promotievideo overeenkomen met de werkelijkheid, is niet bekend. Er bestaan al auto's met vergelijkbare hud's, maar meestal kunnen die maar op een klein deel van het raam beeld weergeven en dat gaat dan om 2d-projecties van bijvoorbeeld een instrumentenpaneel.

De hud wordt niet standaard geleverd bij de ID.3; het gaat om een optie en de prijs daarvan is nog niet bekend. Ook meldt Volkswagen dat de optie niet beschikbaar is bij de ID.3 1ST Edition. Dat is de eerste uitvoering van de auto, die momenteel te reserveren is.

De ID.3 is Volkswagens eerste elektrische auto die vanaf het begin als zodanig is ontworpen. Het is de bedoeling dat er aan het eind van dit jaar honderdduizend exemplaren worden geleverd, maar Volkswagen zou grote problemen hebben met de sofware van de auto. Volgens bronnen van de Süddeutsche Zeitung zijn er serieuze bedenkingen binnen het bedrijf of die doelstelling wordt gehaald.