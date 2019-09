Volkswagen toont glimp van elektrische suv met 83kWh-accu en 482km-bereik

Volkswagen heeft op de autobeurs in Frankfurt een glimp getoond van een komende suv uit de ID-serie van elektrische auto's. De suv was inclusief de nodige camouflagestickers achter glas te bekijken en zal in de VS een bereik tot 482km krijgen en over een 83kWh-accu beschikken.

Volkswagen heeft op Twitter een filmpje gezet van 'de volgende ID', waarbij een gecamoufleerde suv achter glas op een ronddraaiend plateau staat. Deze suv komt wereldwijd uit, in ieder geval ook in de Verenigde Staten, in tegenstelling tot de onlangs onthulde ID.3-hatchback die alleen voor de Europese markt is.

De fabrikant zei dat de nieuwe suv in de VS een bereik tot 482km krijgt en uitgerust wordt met een 83kWh-accu, schrijft Elektrek. Verder heeft Volkswagen laten weten dat de auto de mogelijkheid krijgt om de accu te laden met een vermogen van 150kW via gelijkstroom, wat volgens de Duitse maker genoeg zou moeten zijn om de accu in dertig minuten tot tachtig procent te laden.

Wanneer de auto precies in Europa uitkomt en voor welke prijzen is nog onbekend. Waarschijnlijk wordt deze auto de ID.4 en de productie-versie van de ID Crozz, waarvan Volkswagen eerder concepten heeft gepubliceerd. De in Frankfurt getoonde suv lijkt enigszins op het in april getoonde prototype van de I.D. Roomzz, al wordt die auto waarschijnlijk een nog grotere suv.