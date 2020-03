Banken versoepelen limieten contactloos betalen om coronavirus in te dammen

Consumenten hoeven nog nauwelijks hun pincode in te toetsen bij contactloze betalingen van een klein bedrag en ook verhogen banken de cumulatieve limiet voor contactloos betalen van 50 euro naar 100 euro. De maatregelen zijn genomen vanwege het nieuwe coronavirus.

Banken voeren de maatregelen per direct in, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Niet bekend is na hoeveel keer contactloos betalen onder de 25 euro consumenten voortaan alsnog hun pincode hoeven in te toetsen. De NVB heeft het erover dat dit 'vrijwel niet meer nodig is'.

Bij het bereiken van een cumulatief bedrag van 50 euro via contactloos betalen hoeft de consument bij verder gebruik voortaan ook nog niet de pincode in te toetsen. Dat moet vanaf dit moment vanaf een bereikt bedrag van 100 euro. Het doel van de maatregel is dat consumenten de betaalautomaat vrijwel niet meer hoeven aan te raken, wat zou helpen om het nieuwe coronavirus in te dammen.

Wel dienen consumenten bij betalingen van meer dan 25 euro hun code in te voeten, net als voorheen. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Deze maakt dat het belangrijker wordt dat consumenten niet hun pas verliezen door pech of diefstal, omdat bij misbruik het schadebedrag hoger kan oplopen. Bij misbruik vergoeden banken wel 'bijna altijd' de schade.

Het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, kan uren op verschillende oppervlakken 'overleven', volgens onderzoek van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Volgens het RIVM vindt de verspreiding vooral via nies- en hoestdruppeltjes plaats maar uit voorzorg raadt het instituut aan regelmatig handen te wassen.