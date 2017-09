Logitech Craft Preview

De IFA is een beurs waar we veel nieuwe smartphones, laptops en televisies zien, maar dit jaar kwamen we ook interessante randapparatuur tegen. Logitech toonde namelijk de Craft, een toetsenbord dat zich onderscheidt met een draaiknop in de linker bovenhoek.

De draaiknop, die Logitech de Crown noemt, is net als de bovenste rand van het toetsenbord van grijs metaal gemaakt. Die metalen 'balk' bevat een usb-c-aansluiting om de accu te laden en legt bovendien aardig wat gewicht in de schaal, waardoor het 960 gram wegende toetsenbord stevig aanvoelt.

De belangrijkste knop op het toetsenbord is natuurlijk de Crown, die je niet alleen kunt draaien, maar ook in kunt drukken. Bovendien reageert de knop als een tiptoets op aanrakingen. De functionaliteit van de knop verschilt per applicatie en Logitech heeft in de driver verschillende profielen ingebouwd. Wanneer je bijvoorbeeld in Photoshop een brush selecteert kun je een tikje op de Crown geven. Er verschijnt dan een horizontaal menu met de opties die je kunt instellen. In het geval van de brush kun je size, hardness, opacity en flow instellen. Door op de knop te tikken selecteer je een optie en vervolgens kun je door te draaien een bepaalde instelling aanpassen.

De functionaliteit van de Crown verschilt per applicatie, maar ook binnen een applicatie kan die veranderen. Klik je bijvoorbeeld de select tool aan in Photoshop, dan kun je de basale bewerkingen zoals helderheid, contrast en verzadiging aanpassen. In Excel kun je bij het selecteren van een tabel de kleur of stijl aanpassen, terwijl je bij het selecteren van een lege cel de knop kunt gebruiken om door je sheet te navigeren, in- of uit te zoomen, of naar een andere tab te navigeren.

Het gebruik van de Crown is wel een kwestie van wennen. De knop is behoorlijk gevoelig, dus een licht tikje is al genoeg om het menu te activeren. Je kunt de knop bovendien ook een stukje indrukken en tegelijk draaien, waarmee je een aanpassing kan doen die de applicatie overstijgt. Zo kun je bijvoorbeeld de helderheid van je scherm of het volume van je luidsprekers aanpassen. Wanneer je die functie gebruikt, detecteert het toetsenbord in eerste instantie een tikje, voordat je de knop indrukt en bijvoorbeeld het geluid aanpast. Als je eenmaal aan de gevoeligheid van de knop gewend bent, werkt het systeem goed.

Op dit moment ondersteunt de Logitech Options-software de CC 2017-versies van Adobe Photoshop, Illustrator en Premiere. Microsoft Word, Excel en PowerPoint worden vanaf de 2010-editie ondersteund. Voor software die niet ondersteund wordt is het mogelijk om zelf profielen aan te maken. Een Logitech-medewerker demonstreerde bijvoorbeeld de mogelijkheid om in Spotify te navigeren met een aangepast profiel. In die zin is de software dus wel flexibel, maar je kunt de bestaande profielen nauwelijks aanpassen. Gebruik je dus die ene obscure functie in Photoshop en wil je die aan de crown toewijzen, dan gaat dat niet werken.

Typecomfort

De Craft bestaat niet alleen uit de Crown, maar heeft - zoals een toetsenbord betaamt - nog meer knoppen. Die toetsen zijn voorzien van een duidelijk 'kuiltje', waardoor je vingers tijdens blind typen automatisch naar het midden van de toets glijden. Als je de toetsen indrukt blijken ze niet al te veel travel te hebben en ze hebben dan ook een 'laptopaanslag'. Of je dat prettig vindt verschilt van persoon van persoon, wat ons betreft had iets meer travel het typecomfort geen kwaad gedaan.

In de bovenste toetsenrij zit een aantal functietoetsen waarmee je bijvoorbeeld de helderheid van de ingebouwde toetsenverlichting kunt aanpassen. Het toetsenbord is daarnaast voorzien van een nabijheidssensor die de verlichting aan kan zetten op het moment dat je hand boven de knoppen zweeft. Drie extra toetsjes rechts naast de F12-toets kun je gebruiken om te wisselen tussen gekoppelde bluetoothapparaten en als je ook gebruik maakt van een muis die Logitech Flow ondersteunt, kun je ook met verschillende computers tegelijk verbinden en automatisch wisselen, afhankelijk van het systeem waarop je muiscursor zich bevindt.

Voorlopige conclusie

De Craft is een interessant toetsenbord, dat de productiviteit kan verhogen dankzij de contextafhankelijke draaiknop. Aan de gevoeligheid van die knop moet je even wennen, maar we kunnen ons voorstellen dat je er efficiënter te werk mee kunt gaan dan met een gewoon toetsenbord. Daarvoor moet je echter wel een gebruiker zijn van ondersteunde Adobe- of Microsoft-software. Voor andere software is het de vraag hoe goed de draaiknop functioneert. Hopelijk voegt Logitech ondersteuning voor meer software toe, zodat het nut van de Crown verder toeneemt. Potentiële kopers van de Craft moeten nog tot eind september wachten om het toetsenbord te kopen en dan moet er flink in de buidel getast worden, want met tweehonderd euro is het, ondanks de unieke draaiknop, geen koopje.