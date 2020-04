Kabinet stelt commissie in om werking Wet op inlichtingendiensten te evalueren

Het Nederlandse kabinet stelt een commissie in om de werking van de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten te evalueren. Dat had het kabinet beloofd toen de wet bijna twee jaar geleden van kracht werd. De commissie brengt vermoedelijk eind dit jaar verslag uit.

De commissie krijgt een voorzitter en zes andere leden, maar tot nu toe is alleen de voorzitter benoemd, meldt het kabinet. Het gaat bij de beoordeling alleen om de wet zelf en niet om het functioneren van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD, zo benadrukt het kabinet. De evaluatie moet naar boven brengen of er knelpunten zijn in de uitvoering van de wet en of de wet zin heeft gehad.

De invoering van de wet ging twee jaar geleden niet zonder slag of stoot. Bij een referendum twee jaar geleden spraken meer mensen zich uit tegen de wet dan ervoor, voornamelijk vanwege de privacyzorgen rondom de ruimere bevoegdheden die de wet geeft aan inlichtingendiensten. Het kabinet deed daarna wel aanpassingen aan de wet, maar voerde hem alsnog in. Een van de beloftes was om binnen twee jaar een commissie te benoemen om de wetgeving te evalueren.

De commissie begint dit voorjaar aan haar werk, maar door de huidige uitbraak van het coronavirus is het onbekend of de planning om voor het einde van het jaar klaar te zijn, haalbaar zal blijken te zijn.