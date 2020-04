Canon EOS R5 krijgt 8k-filmfunctie met 30fps zonder uitsnede van sensor

Canon heeft meer specificaties bekendgemaakt van de EOS R5-systeemcamera waar de fabrikant aan werkt. Het was al bekend dat deze spiegelloze camera een 8k-filmfunctie krijgt en nu blijkt dat dat gepaard gaat met maximaal 30 beelden per seconde zonder een crop van de sensor.

Canon noemt nog altijd niet de resolutie van de sensor, al is een sensor met minimaal 7680x4320 pixels vereist voor het filmen in 8k-resolutie. Het zou kunnen gaan om een bredere resolutie van 8192x4320 pixels, aangezien de DCI 4K-resolutiestandaard van 4096x2160 ondersteund wordt door de R5. Dat zou een beeldverhouding van 1,90:1 opleveren, maar als een 3:2-verhouding wordt aangehouden zal de resolutie wellicht uitkomen op 8192×5461 pixels. In dat laatste geval gaat het om een sensor van bijna 45 megapixel. Het kan ook gaan om een resolutie van 7680x5120 pixels, waarbij het eveneens om een sensor met een 3:2-verhouding gaat.

De fabrikant meldt dat gebruikers 8k-raw-video's kunnen opnemen in framerates tot 29,97fps, waarbij de gehele breedte van de sensor wordt gebruikt. Met R5 kunnen beelden intern worden opgenomen met 4:2:2 chroma subsampling en 10bits-kleuren in het H.265-formaat. Daarbij is voor de output de keuze voor Canon Log of HDR PQ aanwezig. Verder is de Dual Pixel AF-functie beschikbaar in alle 8k- en 4k-opnamemodi.

Canon meldt verder dat de EOS R5 de eerste Canon-systeemcamera is met een vijfassige stabilisatie voor de sensor. Huidige EOS R-camera's hebben dat nog niet. Deze gestabiliseerde sensor werkt samen met de optische stabilisatie van vele RF- en EF-lenzen, al meldt Canon niet in hoeverre dat winst oplevert voor de stabilisatie. De R5 heeft twee geheugenkaartsleuven met plaats voor een CFexpress- en een sd-geheugenkaartje.

Het is nog onbekend wanneer de EOS R5 uit zal komen en voor welke prijs. Eerder liet het bedrijf weten dat het toestel een nieuw ontworpen cmos-sensor krijgt en dat fotograferen mogelijk is met 20 beelden per seconde als de elektronische sluiter wordt gebruikt. Met de mechanische sluiter loopt dat terug naar 12fps.