Zen Studios brengt Pinball FX3 in de zomer uit

Zen Studios kondigt Pinball FX3 aan. De flippergame komt in de zomer naar Windows 10, Steam, de PlayStation 4 en Xbox One. Volgens de makers is het mogelijk om flipperkasten uit Pinball FX2 en Zen Pinball 2 over te zetten naar het nieuwe spel.

In de aankondiging zegt Zen Studios dat Pinball FX3 het flipperkastenplatform wordt dat de studio voortaan zal ondersteunen op consoles en pc. De game is opgezet rondom competitieve multiplayer en toernooien die gebruikers zelf kunnen opzetten. Volgens de ontwikkelaars is er echter ook een singleplayermodus die spelers moet helpen om beter te worden.

Zen Studios zegt de community intact te willen laten en daarom het mogelijk te maken om kasten uit Pinball FX2 en Zen Pinball 2 over te zetten naar de nieuwe game. Spelers hoeven dlc dus niet opnieuw aan te schaffen. Het gaat om de meerderheid van de kasten, zegt de studio. Later worden daar meer details over bekendgemaakt. Een exacte verschijningsdatum is niet bekendgemaakt. Pinball FX3 moet in de zomer verschijnen.