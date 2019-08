Remake van cel shaded shooter XIII is uitgesteld tot volgend jaar

De remake van de cel shaded shooter XIII is uitgesteld. De game zou op 13 november uitkomen, maar die deadline wordt niet gehaald. Het spel zal nu ergens in 2020 uitkomen, op een nog onbekende datum. Het origineel verscheen in 2003.

Uitgever Microïds meldt het uitstel op Twitter en ontwikkelaar PlayMagic reageert daarop met een korte verklaring. Volgens de makers van de game is er meer tijd nodig om de game 'nog beter' te maken. Nieuwe beelden laten de ontwikkelaar en uitgever niet zien; het blijft bij de teaser die eerder al werd vrijgegeven bij de aankondiging. Wel zegt de studio dat er binnenkort meer wordt vrijgegeven.

Screenshot uit originele versie XIII (2003)

De remake van XIII werd in april aangekondigd. Het gaat om een volledig vernieuwde versie van de game die gebaseerd is op de gelijknamige Belgische stripserie. De kenmerkende grafische stijl uit het origineel komt ook terug in de remake.

De titel XIII of Thirteen verwijst naar het hoofdpersonage van de game, een soldaat die zijn geheugen verloren heeft en wordt beschuldigd van het vermoorden van de president van de Verenigde Staten. Met een kleine sleutel en een tatoeage naast zijn sleutelbeen als enige aanwijzingen moet de soldaat uitzoeken wat er is gebeurd. XIII is een singleplayergame met 34 levels.

Het spel wordt in de Benelux uitgegeven door Mindscape en zal verschijnen voor Windows en macOS. Ook komt de remake van XIII naar de PlayStation 4, de Xbox One en de Nintendo Switch. De adviesprijs is nog niet bekendgemaakt.