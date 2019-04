Testversie Homey-software bevat Google Assistant-integratie

De Nederlandse smarthomefabrikant Athom gaat Google Assistant-integratie toevoegen aan zijn Homey-apparaten. Het is nog onbekend hoe dat precies zal werken, want de fabrikant vindt Googles digitale assistent vanwege privacy-overwegingen geen goed idee.

Het is nog onbekend wat er precies verandert aan de integratie, maar nu moeten gebruikers nog 'ask homey to' zeggen voor elk spraakcommando voor Assistant, bleek tijdens de review van de nieuwe Homey. Dat zal mogelijk verdwijnen, gokken gebruikers op GoT. Dat kan met de nieuwe software nog niet.

Het gaat om build 2.1.2rc3 van de Homey-software, die woensdagmiddag beschikbaar kwam. Stefan Witkamp van Athom zegt tegen Tweakers dat het bedrijf hoopt de integratie snel in de software op te kunnen nemen. "Sowieso was dit altijd bij ons een lopend project, en nu hopen we het snel te kunnen brengen, al is ie nu nog 'preliminary' in een Experimental-versie, dus nog zeker niet af."

De privacybezwaren die Athom had tegen de eisen van Google om Homey te integreren met Assistant lijken weggenomen. Volgens Witkamp kan de nieuwe implementatie 'door de beugel', maar hij wil niet zeggen hoe de integratie in elkaar zit. "Nadere informatie geven we vrij bij het uitbrengen", aldus Witkamp.