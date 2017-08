Het wiel opnieuw uitvinden is over het algemeen een slecht idee. Electronic Arts heeft door de jaren heen allerlei nieuwe richtingen uitgeprobeerd met de Need for Speed-franchise. Het maakte zelfs uitstapjes richting de realistischer kant van de racerij, in Need for Speed Shift. De tijden liggen achter ons. Met Need for Speed Payback blijven EA en ontwikkelstudio Ghost Games dichtbij de roots van de serie. Dat betekent vooral ruim baan voor straatraces en spektakel, en ook een mooie bijrol voor de politie, die in een NFS-game natuurlijk niet mag ontbreken.

Gespeeld op: pc

Verschijnt ook op: Xbox One, PlayStation 4

Need for Speed Payback vertelt het verhaal van drie straatracers die het opnemen tegen 'The House'. Je weet wel, bekend van dat 'house' dat 'always wins'. De game speelt zich dan ook af in Fortune Valley, een gebied dat duidelijk gebaseerd is op Las Vegas en de woestijn- en berggebieden in die regio van de Verenigde Staten. The House is de criminele organisatie die de gehele onderwereld van Fortune Valley in zijn greep houdt. Tyler Morgan, Mac en Jess zijn de drie hoofdpersonages die in het verhaal een poging doen The House te verslaan. De reden daarvoor is nog niet duidelijk, maar het zal vast iets te maken hebben met de titel van de game: Payback. Daarbij krijgen ze uiteraard hulp van een vierde hoofdpersoon, de speler zelf, die evenals dat drietal een talentvolle racer is die op zoek is naar meer erkenning en vooral ook meer auto's.

Volgens Ghost Games gaat het verloop van het verhaal hand in hand met de progressie van de speler. Need for Speed Payback werkt op een herkenbare manier. De game biedt spelers een open wereld waarin allerlei races zijn te rijden en andere opdrachten mogen worden uitgevoerd. Op die manier wordt in-game cash verzameld waarmee je auto's kunt kopen. Onder meer door races te winnen en missies te volbrengen kunnen zogenaamde Speed Cards worden verdiend. Met deze kaarten kun je je auto's verbeteren of veranderen. Zo kun je een snelle race-auto veranderen in een off-road-racemonster, of juist extra snel maken voor op het asfalt. Het verdienen van deze kaarten belooft een centraal aspect te worden in Payback, ook buiten de missies om. De politie legt soms bijvoorbeeld valstrikken door een bepaalde 'loot crate' te plaatsen. Ga je daar op af, dan krijg je de kit achter je aan. Slaag je er echter in te ontkomen, dan heb je zeer waarschijnlijk een goede Speed Card te pakken, wat weer van pas kan komen voor een volgende missie.

Het toepassen van Speed Cards verandert natuurlijk ook het rijgedrag van de auto's. Need for Speed mag dan geen realistische racer zijn, sommige dingen doen wel wat je van ze verwacht. Drift-pakketten leiden tot een auto die graag glijdt, dat soort dingen. Daarmee hebben we nog niet echt kunnen spelen, dus een oordeel op dat vlak laat nog even op zich wachten. In algemene zin speelt Need for Speed Payback zoals je zou verwachten van een Need for Speed-game: focus op snelheid, zonder al te zware straffen als je een foutje maakt. Er is geen schademodel en een stuurfoutje kun je vaak herstellen met een drift die je auto snel weer de goede kant op stuurt. Niet realistisch, maar wel wat je verwacht van een game in deze serie.