Subnautica: Below Zero komt uit Early Access en is beschikbaar op consoles

Below Zero, de losstaande uitbreiding voor Subnautica, is officieel uitgebracht. De pc-versie heeft Early Access verlaten en het spel is ook beschikbaar op de Nintendo Switch en voor Xbox- en PlayStation-consoles. De game kost 30 euro.

Spelers die de Early Access-versie speelden op Steam, kunnen verder met hun huidige savegame in de definitieve versie. Met het doorvoeren van de Seaworthy-update is het spel officieel uitgebracht en volgens de makers zijn daarmee diverse bugs opgelost en verbeteringen doorgevoerd. Ook is de endgame voor alle spelers beschikbaar gemaakt.

Vrijdag komt Subnautica: Below Zero ook uit voor de Nintendo Switch en Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie. De pc-versie is beschikbaar op Steam en in de Epic Games Store. Op alle platforms kost de game 30 euro.

Below Zero is een uitbreiding van Subnautica, maar is ook los te spelen. Het nieuwe spel speelt zich twee jaar na het origineel af. Planeet 4546B vormt wederom het decor voor de survivalgame. Spelers moeten dit keer in een ijzige regio barre omstandigheden zien te overleven. Net als in het origineel draait het spel om verkennen, verzamelen van materialen en het bouwen van gereedschappen en een veilige basis.