DJI brengt gimbalcamera Pocket 3 uit voor 539 euro

DJI brengt de Pocket 3 uit voor 539 euro. De handheldcamera heeft een ingebouwde drie-assige gimbal en ondersteunt het opnemen van slowmotionvideo's in maximaal een 4k-resolutie met een framerate van 120fps en reguliere video's met maximaal 60fps

De DJI Pocket 3 heeft een 1"-camerasensor met een f/2,0-diafragma. Hoewel het merk de cameraresolutie niet noemt, had het voorgaande model een aanzienlijk kleinere sensor, namelijk 1/1,7". Wel kan de nieuwe handheldcamera slechts foto's maken met een 9,4-megapixelresolutie, waar dat eerst nog maximaal 64 megapixel was. Verder ondersteunt de camera uiteenlopende opnameresoluties, waaronder een slowmotionfunctie in 4k en 1080p met een respectievelijke framerate van 120 en 240fps. Dat is wat de resoluties betreft ook het bereik voor reguliere video's, maar dan met een framerate van tussen de 24 en 60fps. De maximale bitrate is 130Mb/s.

DJI rust de Pocket 3 uit met een 1300mAh-accu. Volgens het bedrijf kan de accu binnen 16 minuten tot 80 procent opgeladen worden en gaat een volle accu 166 minuten mee. Er is een apart verkrijgbare extra accu beschikbaar die 950mAh aan accucapaciteit toevoegt. Deze accu kan op het handvat geklikt worden. De grotere accu voorziet een groter en voortaan ook kantelbaar scherm van stroom. Beelden zijn op het 2"-oledscherm met maximaal 700cd/m² en in het volledige DCI-P3-kleurenspectrum te bekijken. De Pocket 3 ondersteunt microSD-kaartjes met een opslagcapaciteit van maximaal 512GB.