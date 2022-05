Politie en justitie willen verbod op delen ontwerp voor 3d-geprinte vuurwapens

De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie willen dat het strafbaar wordt om ontwerpen te delen waarmee met een 3d-printer wapens geprint kunnen worden. Volgens de politie worden er steeds vaker 3d-geprinte wapens aangetroffen.

Het bezit van een 3d-geprint vuurwapen of essentiële onderdelen daarvoor is al strafbaar, maar het bezit van de ontwerpen en het delen van die bestanden, zijn dat niet. Politie en justitie willen dat die wetgeving ter discussie wordt gesteld.

Dat wordt dinsdag en woensdag besproken op een internationaal congres, waarbij twintig landen zijn vertegenwoordigd. Ook fabrikanten van 3d-printers zijn aanwezig en er zal gekeken worden of er 'technologische barrières' opgeworpen kunnen worden in printers om het 3d-printen van wapens te bemoeilijken. Dat zegt Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche, tegen de NOS.

Officier van justitie Zlatko Trokic, die werkt aan de aanpak van vuurwapens, zegt tegen de NOS dat het verspreiden van ontwerpen voor 3d-wapens geen ander doel heeft dan het maken van zo'n wapen. Dat is een illegaal doel en daarom zou het verboden moeten worden. Hij erkent dat de bestanden altijd wel op internet te vinden zullen zijn, maar het strafbaar stellen van het delen zou het downloaden ervan veel moeilijker maken.

Vorig jaar begon de Landelijke Eenheid een onderzoek naar 3d-geprinte vuurwapens. In 14 onderzoeken werden 3d-geprinte vuurwapens of onderdelen in beslag genomen. Dit jaar zijn ook al 'diverse' 3d-geprinte vuurwapens aangetroffen. De politie ontdekte ook werkplaatsen voor het op grotere schaal printen van vuurwapens. In eerdere jaren werden er nagenoeg geen 3d-geprinte wapens of onderdelen in beslag genomen volgens de Nederlandse politie.