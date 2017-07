Crackas With Attitude-lid krijgt twee jaar gevangenisstraf in VS

Een 23-jarig lid van de groep Crackas With Attitude heeft twee jaar celstraf gekregen in de Verenigde Staten. Hij is veroordeeld voor het inzetten van onder meer social engineering om toegang te krijgen tot accounts van hooggeplaatste overheidsfunctionarissen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt dat de veroordeelde, die ook wel bekendstond als Incursio, op 10 januari zijn schuld heeft bekend met een zogenaamde plea agreement. Hij maakte samen met een andere man, onder meer bekend als D3f4ult, deel uit van de groep Crackas With Attitude. De twee werden vorig jaar opgepakt. D3f4ult bekende op 6 januari en wacht nog op zijn straf, die op 28 juli wordt uitgesproken.

De veroordeling geldt voor verschillende misdrijven, waaronder het toegang verkrijgen tot de accounts van de functionarissen, hun families en tot computersystemen van de overheid. De veroordeelde heeft bovendien namen en contactinformatie van tienduizenden medewerkers van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Veiligheid gepubliceerd, aldus het bericht.

De mededeling maakt geen vermelding van de precieze doelwitten van de twee veroordeelden. Crackas With Attitude claimde eerder toegang te hebben tot verschillende accounts van James Clapper, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dit werd vorig jaar bekend. Ook hadden ze toegang tot de Yahoo-account van Clappers vrouw en hadden ze zijn telefoonnummer doorgeschakeld naar een mensenrechtenorganisatie.

Daarvoor bleken leden van de groep ook toegang te hebben gehad tot het AOL-e-mailacount van CIA-topman John Brennan. Later kwam naar voren dat ze ook inzage hadden verkregen in informatie over arrestanten en mogelijke terroristische activiteiten.