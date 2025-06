PlayStation Plus is 15 jaar oud

Weet je nog, dat je vroeger nog games op een fysiek schijfje moest kopen? Hopeloos ouderwets natuurlijk! In 2010 bedacht Sony dat ook. Het introduceerde toen PlayStation Plus, het streamingabonnement dat vandaag zijn vijftiende verjaardag viert.

PlayStation Plus werd op 29 juni 2010 uitgebracht en is daarmee vandaag precies 15 jaar oud. Het gameabonnement is inmiddels een van de meest essentiële onderdelen van de PlayStation-consoles, niet in de minste plaats omdat het tegenwoordig nagenoeg verplicht is voor online gaming.

PlayStation Plus begon als een betaalde dienst bovenop PlayStation Now, wat destijds nog het online netwerk op de PlayStation was. In 2022 werden die twee diensten samengevoegd tot zoals we Plus nu kennen: een abonnemensdienst met meerdere tiers zoals Essential en Extra.

Toen Plus in 2010 van start ging, was dat nog een optioneel pakket waarmee spelers meerdere features konden krijgen. Zo konden ze savegames online opslaan en maandelijks drie games downloaden. Daar zat nog een Extra- en een Premium-tier bij waarmee spelers weer andere, specifieke gamepaketten konden downloaden.

Aanvankelijk was Plus nog niet nodig om online te gamen, wat de PlayStation toen nog een aantrekkelijk voordeel gaf boven de Xbox waarvoor wel een abonnement nodig was. Maar in de loop van de jaren is dat veranderd; inmiddels is het voor de meeste onlinegames wel nodig een PlayStation Plus-abonnement te hebben. Daar staat weer tegenoverdat Sony het abonnement wel heeft uitgebreid door maandelijks veel meer games beschikbaar te maken om te downloaden en ze online te streamen.