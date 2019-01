Telenet en The Park introduceren vr-ervaring rond fictiereeks De Dag

Telenet heeft een virtualreality-ervaring gecreëerd rond de Vlaamse fictiereeks De Dag, een kat-en-muisspel tussen politie en gijzelnemers. Liefhebbers kunnen deze vanaf 23 januari zien in The Park Antwerpen en The Park Gent, de twee vr-hallen van de Belgische provider.

De vr-ervaring rond De Dag, een Telenet-serie die in Vlaanderen wordt uitgezonden door de zenders Play, Play More en Vier, is bedoeld voor drie tot zes personen. Net zoals bij de andere belevenissen in The Park gaat het om een zogeheten freeroaming-vr-concept, waarbij spelers vrij door een ruimte kunnen bewegen, zonder bedrading.

Spelers wandelen, voorzien van een vr-bril, speelgoedgeweer en een rugzak met sensoren, het decor van De Dag binnen. Daar vormen de deelnemers een speciale eenheid die wordt ingezet bij een gijzelingssituatie. Ze dienen een bank binnen te dringen en de slachtoffers te bevrijden, wat neerkomt op een combinatie van actie en puzzelwerk.

De vr-ervaring werd ontwikkeld in samenwerking met de makers van de serie, Jonas Geirnaert en Julie Mahieu. "De vraag om mee na te denken over een vr-ervaring rond De Dag verraste ons eerst, maar ons enthousiasme groeide met elke ontwikkelingsfase van het spel. We hebben erover gewaakt dat de experience spannend en uitdagend is, maar ook visueel en inhoudelijk aansluit bij de reeks", klinkt het bij de scenaristen.

The Park ontving in de voorbije zes maanden volgens Telenet vijftienduizend boekingen. In 43 procent van de boekingen gaat het om teambuildings van bedrijven. In februari opent de provider een derde virtualrealityhal in Hasselt.