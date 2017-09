Britse studio werkt aan tactische shooter voor vierhonderd spelers tegelijk

De Britse studio Automaton werkt aan een tactische mmo-shooter waarin tot duizend spelers tegelijk kunnen spelen. Ook komt er een spelmodus waarin vierhonderd spelers het op een eiland van 12x12km tegen elkaar opnemen in een Battle Royale-modus.

Automaton geeft nog niet veel details over het spel, dat bekend staat onder de naam Project X. Eurogamer schrijft over de shooter en toont een aantal screenshots. De pvp -modus met tot vierhonderd spelers doet denken aan het populaire PlayerUnknown's Battlegrounds. In dat spel vechten maximaal honderd spelers het tegen elkaar uit op een eiland van 8x8km. Of in Project X ook gebruikgemaakt wordt van een steeds kleiner wordende cirkel is niet bekend.

De Battle Royale-modus is niet het belangrijkste onderdeel van het spel. Project X zou een mmo-shooter moeten worden met personage-ontwikkelingen, sociale hubs en een verhaal. Het grote eiland waar dat alles zich afspeelt bevat ook wilde dieren en dynamische weersomstandigheden. De game wordt gemaakt met behulp van SpatialOS van Improbable, een cloudtechniek die een grote spelwereld met wisselende omstandigheden mogelijk zou moeten maken.

De Britse studio heeft nog geen grote games op zijn naam staan. De vorige game van de studio was Deceit, een multiplayerhorrorshooter. Automaton geeft al sinds begin dit jaar op zijn website aan dat de studio flink gaat groeien vanwege de komst van een sandboxgame die 'het pc-platform naar zijn grenzen zal duwen'. Project X zou ergens in 2018 uit moeten komen.