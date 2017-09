Bosch werkt samen met Nikola Motor aan twee elektrische vrachtwagens

Bosch werkt samen met start-up Nikola Motor voor de aandrijflijn van twee elektrische vrachtwagens. De Nikola One en Two moeten in 2021 gereed zijn voor productie. De vrachtwagens maken gebruik van een brandstofcel om de accu's op te laden.

De aandrijving van de elektrische vrachtwagens met brandstofcel wordt gebaseerd op de eAxle-technologie van Bosch. De fabrikant van auto-onderdelen presenteerde dat modulaire systeem met elektromotor en transmissie die op de as van een voertuig kan worden aangesloten begin dit jaar. Voor de vrachtwagens gaat Bosch samen met Nikola Motor een grotere versie van het systeem ontwerpen. Dat hebben de bedrijven dinsdag bekendgemaakt in een persbericht.

In de vrachtwagens van Nikola Motor zit een brandstofcel om de accu's op te laden. Dat systeem wordt gekozen omdat het eenvoudiger is om de brandstofcel te vullen met waterstof dan om accu's direct op te laden. Daardoor kunnen de vrachtwagens lange afstanden afleggen. Ook het systeem van de brandstofcel wordt samen door Bosch en Nikola Motor ontwikkeld. Verder zullen de vrachtwagens gebruikmaken van hardware en software van Bosch voor de besturing.

Start-up Nikola Motor is al enkele jaren bezig met zijn elektrische vrachtwagens. In 2016 zei het bedrijf dat er al zevenduizend gegadigden waren en geld hadden toegezegd voor de lease van een exemplaar. Door de samenwerking met Bosch zouden de vrachtwagens over vier jaar op de markt moeten komen. Beide modellen hebben volgens Nikola een bereik van 800 tot 1200 mijl, omgerekend zo'n 1300 tot 1900 kilometer. De vrachtwagens beschikken over 1000pk en een accupakket van 320kWh.

Meer fabrikanten en start-ups werken aan elektrische vrachtwagens, waaronder Mercedes. Elon Musk, ceo van Tesla, maakte vorige week in een tweet bekend dat het bedrijf op 26 oktober zijn elektrische vrachtwagen zal onthullen.

Nikola One en Two