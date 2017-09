Gasunie wil windstroom omzetten in waterstof en opslaan op energie-eiland

De Gasunie sluit zich aan bij netbeheerders uit Nederland, Denemarken en Duitsland, die onderzoek doen naar de haalbaarheid van de aanleg van een kunstmatig 'energie-eiland' in de Noordzee. De Gasunie wil opgewekte energie opslaan en verspreiden in gasvorm.

De Gasunie zegt over de benodigde kennis te beschikken om de door windmolenparken opgewekte energie om te zetten in gas. Door toepassing van elektrolyse kan de energie opgeslagen worden in de vorm van waterstofgas. Dat kan vervolgens internationaal getransporteerd worden.

In maart maakten verschillende netbeheerders de plannen voor het energie-eiland bekend. Gasunie heeft woensdag bekendgemaakt toe te treden tot het consortium. De groep bestaat nu naast de Gasunie uit TenneT Nederland, TenneT Duitsland en Energinet.dk uit Denemarken. Samen gaan de vier bedrijven verder onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van een energiesysteem op de Noordzee.

De bedrijven zien Power-to-Gas als een belangrijk onderdeel van het North Sea Wind Power Hub-systeem. Windstroom kan hiermee dicht bij de bron worden opgeslagen, op een locatie ver buiten de kust. Ook kan de energie weer via bestaande offshore-gasinfrasctructuur aan land worden gebracht.

Vooralsnog wordt het initiatief gesteund door bedrijven uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Het doel is dat ook het Verenigd Koninkrijk, België en Noorwegen toetreden tot het project. De plannen worden gesteund door de Europese Commissie, schrijft de NOS.

Volgens de betrokken bedrijven heeft het energie-eiland de potentie om in 2050 zeventig tot honderd miljoen Europeanen van groene stroom te voorzien. Het idee is om een of meer eilanden te maken ter hoogte van de Doggersbank, een ondiepte in de Noordzee tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken in.

Conceptvideo van het energie-eiland