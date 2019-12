Facebook maakt formulier om advertenties te rapporteren beschikbaar in Nederland

Facebook heeft een formulier beschikbaar gemaakt in Nederland waarmee gebruikers oplichting en misleidende advertenties kunnen melden. Dat kon al via de advertenties zelf. Het formulier is daarop een aanvulling.

Het formulier is te vinden in het Helpcentrum van Facebook. Gebruikers kunnen daar links invoeren naar pagina's en profielen van gebruikers. Het is de bedoeling dat mensen daar melding maken van misleidende advertenties en scams op het sociale netwerk.

Volgens Facebook was het formulier al beschikbaar in Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Ook vanuit Nederland kunnen Facebook-gebruikers nu op deze manier advertenties melden. Of Facebook met dergelijke meldingen anders omgaat dan met meldingen via de al bestaande methode, is niet bekend.