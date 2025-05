Galax toont videokaart met spiegel als backplate

Galax heeft een videokaart met een spiegel als backplate geteased. Het gaat om een aangepaste Boomstar-uitvoering, een productlijn die de Chinese fabrikant momenteel gebruikt voor verschillende Nvidia RTX 50-gpu's. De beschikbaarheid is waarschijnlijk beperkt tot China.

Volgens het beeldmateriaal dat VideoCardz heeft gedeeld, heeft nagenoeg de volledige backplate een spiegelende afwerking gekregen. De rechterzijde van de videokaart is niet bedekt, aangezien de koeler een flowthrough-ontwerp heeft.

VideoCardz schrijft dat Galax custom varianten van de RTX 5090D, 5080, 5070 Ti en 5070 aanbiedt met het Boomstar-ontwerp. Binnenkort volgt ook een RTX 5060 Ti-uitvoering. De fabrikant biedt verschillende kleuropties, waaronder de witte LUNA en zwart-paarse NOX. Galax gebruikt ook het Boomstar-ontwerp voor speciale edities, die bijvoorbeeld game- of anime-gerelateerd zijn.

Het ziet ernaar uit dat de spiegelende backplate geen vervanging is voor de bestaande backplate, maar via magneten wordt vastgemaakt. Het is niet duidelijk of die speciale cover afzonderlijk beschikbaar zal zijn of enkel in combinatie met specifieke of nieuwe videokaarten wordt verkocht. Het valt nog te bezien of dochtermerk KFA2 het ontwerp zal aanbieden in onze regio.