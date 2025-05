Motorola onthult Moto G86 Power 5G met 6720mAh-accu

Motorola kondigt de Moto G86 Power 5G, Moto G86 5G en Moto G56 5G aan. De G86 Power onderscheidt zich van het reguliere model door zijn 6720mAh-accu, terwijl de fabrikant zich met de Moto G56 5G op een lager segment richt.

Moto G86 5G en G86 Power 5G

De Moto G86 en de Power-variant zijn bijna volledig identiek. Beide toestellen hebben een 6,67"-amoledscherm met een resolutie van 2712x1220, een hdr-piekhelderheid van 4500cd/m² en een refreshrate van maximaal 120Hz. Onder de kap zit een MediaTek Dimensity 7300, die aan 8GB ram wordt gekoppeld. De Moto G86 krijgt 256GB opslag, terwijl de Power 512GB aan boord heeft.

De Power onderscheidt zich ook door zijn grotere accu. Met een capaciteit van 6720mAh heeft dit model namelijk de grootste accu die Motorola tot nu toe heeft gebruikt. De gewone G86 moet het doen met 5200mAh, al is die wel iets dunner: 161,21x74,74x7,87mm, ten opzichte van 161,21x74,74x8,65mm in het geval van de Power-variant.

Het camerasysteem van de G86-serie bestaat uit een primaire 50MP-camera met Sony LYTIA 600-sensor en een 8MP-ultragroothoeklens met Macro Vision. Voor selfies is er een 32MP-frontcamera. Overige eigenschappen omvatten Android 15, IP69-certificering en laden met 30W via de TurboPower-standaard.

De Moto G86 5G en Moto G86 Power 5G komen tussen midden juli en begin augustus uit in Nederland, voor respectievelijk 300 en 330 euro.

Moto G56 5G

De goedkopere Moto G56 5G heeft een 6,72"-lcd met 2400x1080-resolutie en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. De Moto G56 5G is per direct beschikbaar in Nederland voor 250 euro. Voor dat bedrag krijgen gebruikers dezelfde MIL-STD-810H- en IP69-certificatie van de G86-modellen. Ook het camerasysteem is identiek.

Opmerkelijk is de Dimensity 7060-soc, die nog niet door MediaTek is aangekondigd. Motorola beschrijft de chip als een 6nm-octacore met een frequentie van maximaal 2,6GHz en een IMG BXM-8-256-igpu. Het lijkt om een upgrade van de Dimensity 7050 te gaan. Die is eveneens gebaseerd op 6nm en klokt tot 2,6GHz, maar bevat een Arm Mali-G68 MC4-igpu. De processor van de Dimensity 7050 bestaat uit vier Arm Cortex-A78-cores en vier Cortex-A55-kernen.

Motorola paart de soc met 8GB ram en 256GB opslag, die met 2TB uit te breiden is via microSD. Een andere toevoeging ten opzichte van de G86-modellen is de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting. De stroom wordt geleverd door een 5200mAh-accu met 30W-laden. De telefoon draait Android 15.