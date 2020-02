Wacom blijkt te monitoren welke programma's gebruikers openen

Wacom houdt na akkoord met het privacybeleid standaard bij welke applicaties gebruikers van zijn tekentablets openen op hun systeem, zonder dit duidelijk te communiceren. Het bedrijf verdedigt zich met de melding dat dit uit te schakelen is bij de instellingen.

Software-ontwikkelaar Robert Heaton ontdekte dat Wacom bijhoudt welke applicaties hij opende nadat hij zich verbaasde over het accepteren van een privacybeleid. "Waarom moet een apparaat dat in feite een muis is een privacybeleid hebben", vroeg hij zich af.

In dat privacybeleid staat het verzoek om toestemming te geven voor het verzamelen en doorsturen naar Google Analytics van 'gebruikersdata, informatie over sessies en informatie over hardware'. Met behulp van de tools Wireshark en Burp Suite constateerde de ontwikkelaar dat Wacom logs bijhoudt van elke keer dat de gebruiker een nieuwe applicatie opent, inclusief de naam en de tijd en een string waarvan Heaton vermoedt dat deze een id voor hem als gebruiker vormt.

De ontwikkelaar constateerde zelf al dat gebruikers het verzamelen kunnen stoppen door Wacom Experience Program uit te schakelen in het Wacom Desktop Center. Ook wijst hij erop dat het bedrijf in zijn beleid meldt dat de data alleen gebruikt wordt voor ontwikkeldoeleinden, maar hij vraagt zich wel af of de dataverzameling nodig is voor iets als een muis.

Wacom reageert op Twitter op zorgen van gebruikers met de melding dat ze het Wacom Experience Program kunnen de-activeren bij de privacyinstellingen.