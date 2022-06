Data van facilitair dienstverlener Spie is gestolen na ransomwareaanval

Het bedrijf Spie International is in juli getroffen door ransomware. Inmiddels werken alle systemen weer en zou het bedrijf de productie hebben kunnen doorzetten, maar er is wel klantdata gestolen. De Nederlandse tak van het bedrijf is niet geraakt.

De facilitair dienstverlener schrijft dat het slachtoffer is geworden van de Nefilim-ransomware. Het bedrijf meldt dat nadat beveiligingsbedrijf Cyble erover schreef. De Nefilim-groep zou op 9 augustus op forums hebben gepost over de hack. Spie zegt zelf dat de hackers het bedrijf in de nacht van 13 op 14 juli aanvielen. "It-applicaties die door deze aanval zijn getroffen zijn snel herstart, en de impact op onze werkzaamheden was minimaal."

Tijdens de ransomwareaanval is ook data gestolen, zeggen zowel Spie als de aanvallers. Spie houdt het in een verklaring zelf op 'data van een zeer kleine hoeveelheid klanten'. Het bedrijf heeft die klanten geïnformeerd, en melding gedaan bij de betreffende autoriteiten.

De groep zou inmiddels het eerste deel van de data die het heeft gestolen online hebben gezet. Het zou gaan om in totaal 11,5 gigabyte aan interne documenten. Spie zegt in een verklaring dat het niet gaat om operationele documenten of contracten, maar om oude documenten over een proces dat inmiddels niet meer relevant is. De Nefilim-ransomware is erom berucht dat het bestanden niet alleen versleutelt maar ook steelt, en vervolgens publiceren daders als het bedrijf het losgeld niet betaalt. Vermoedelijk is dat in dit geval ook gebeurd, al bevestigen zowel de hackers als Spie niet of het ransomwarelosgeld is betaald.

Het werk van Spie zou ondanks de ransomwareaanval niet zijn verstoord. Alleen het Franse datacentrum van het bedrijf zou zijn getroffen. In Nederland, waar Spie verschillende dochterondernemingen heeft, heeft de ransomware volgens een woordvoerder helemaal niet toegeslagen. "De operationele activiteiten van Spie in Frankrijk en van Spie Nederland worden niet digitaal gedeeld of staan op welke wijze dan ook met elkaar in verbinding", zegt het bedrijf.