Bandenfabrikant Apollo Vredestein ligt plat door malwareaanval

De Nederlandse vestiging van bandenfabrikant Apollo Vredestein is getroffen door een cyberaanval. Daardoor ligt de vestiging sinds zaterdag nagenoeg stil. Het is niet bekend om wat voor aanval het gaat, maar het gaat in ieder geval niet om ransomware.

De getroffen Nederlandse vestiging is die van Apollo Vredestein in Enschede. Sinds zaterdag is het concern wereldwijd getroffen door een cyberaanval. Daar heeft ook de vestiging in Enschede last van, schrijft RTV Oost. Bandenfabrikant Vredestein werd in 2009 overgenomen door het Indiase Apollo Tyres. Sinds de malwarebesmetting zou het bedrijf, inclusief de Nederlandse afdeling, nagenoeg plat liggen.

Het is niet bekend om wat voor type malware het gaat. Volgens RTV Oost gaat het in ieder geval niet om ransomware, maar het bedrijf was dinsdag niet bereikbaar voor verdere uitleg. RTV Oost verwijst naar een recent rapport van het Indiase beveiligingsbedrijf Cyfirma, dat vorige maand een toename ontdekte van cyberaanvallen tussen China en India rondom een grensconflict. Vredesteins moederbedrijf Apollo komt uit India.