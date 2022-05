Bunq: zeker vier accounts konden door migratiefout gegevens van anderen inzien

Een aantal bunq-gebruikers kon door een migratiefout de persoonlijke gegevens en bankinformatie van een voor hen onbekende gebruiker inzien. Bunq zegt dat het van vier gebruikers heeft kunnen vaststellen dat dit gebeurde.

Twee tweakers zeggen dat ze de accounts en transacties van andere bunq-klanten konden bekijken. Het gaat om onder meer de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het bankrekeningnummer van anderen. Gebruikers konden van rekeningen het saldo en de transactiegeschiedenis inzien. Of ze bij die accounts ook geld konden overboeken, is niet duidelijk. Op Twitter meldt @gijzelaerr nieuwe bankaccounts te zien en @aae19806783 zegt dat zijn of haar account is gekoppeld aan het account van een vriend.

Navraag bij bunq leert dat er bij een migratie maandag twee individuele problemen zijn ontstaan. Bunq zegt dat het in vier gevallen heeft bevestigd dat gebruikers de transacties in konden zien. Hoe dit kon gebeuren, is nog onduidelijk; de bunq-woordvoerder zegt dat het bedrijf onderzoekt 'hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren'. Tegelijkertijd zegt de bank nu 'driedubbel' te controleren of er niet meer accounts getroffen zijn.

Het tweede probleem zorgde ervoor dat zakelijke gebruikers per mail meldingen kregen dat met hun account was ingelogd op een nieuw apparaat. Bunq zegt maandagavond 'een gigantische' accountmigratie te hebben uitgevoerd, waardoor zakelijke gebruikers met hun persoonlijke login al hun accounts kunnen inzien. Nieuwe accounts konden dit al; de oudere accounts werden maandag naar dit nieuwe systeem gemigreerd.

Door deze migratie kregen de gebruikers die 'onjuiste' melding dat met hun account was ingelogd op een nieuw apparaat. Bunq erkent dat dit verwarrend was en zegt klanten later per mail te informeren over deze migratie om de verwarring weg te nemen. Hoeveel gebruikers er maandag zijn gemigreerd, is niet duidelijk.