Racesquare opent eind september simracelocatie bij Circuit Zandvoort

Racesquare, het bedrijf achter het F1 Racing Centre in Utrecht, opent op 27 september een simracelocatie bij het circuit van Zandvoort. Daar komen twintig simrigs te staan en er kan geracet worden in verschillende klassen. Racesquare gebruikt Assetto Corsa.

De simrigs bij Racesquare Circuit Zandvoort zijn afkomstig van Build4Performance. Het gaat om een frame met kuipstoeltje, een stuurtje en pedalen. De fabrikant maakt ook motionrigs, maar die worden niet gebruikt op de locatie. De twintig simulators zijn voorzien van een Fanatec Podium+ F1-stuur en pedalen. Het beeld wordt weergegeven op een 43"-scherm met 4k-resolutie en hoge refreshrate. De opstellingen hebben per stuk één scherm; vanwege beperkte ruimte is er geen plek voor meer schermen, zegt operations manager Sebastiaan Smit tegen Tweakers.

Als software gebruikt het bedrijf de racesim Assetto Corsa, aangevuld met verschillende eigen aanpassingen en uitbreidingen. De software draait op pc's met Ryzen 7-processors en RX 5700XT-gpu's en deelnemers krijgen een headset om met elkaar en de Race Marshall te communiceren. Ook zijn er rook- en lichteffecten tijdens de race.

Het bedrijf biedt deelnemers de mogelijkheid om virtueel te racen op het circuit van Zandvoort met F1-wagens, of andere circuits uit de F1-kalender. Ook moet het mogelijk worden om voor andere raceklassen te kiezen; onder andere de GT3-klasse staat op de planning. Racesquare wil het aanbod afstemmen op de racekalender van Circuit Zandvoort, zodat deelnemers in de simulator kunnen racen met de bolides die in dezelfde periode op het circuit te zien zijn.

Een standaardsessie duurt een uur. Daarin krijgen deelnemers een briefing, vrije training, kwalificatie en race. Dat kost 29 euro per deelnemer. Racesquare stelt de simulator zo in dat racen voor iedereen toegankelijk is, maar de Race Marshall kan op verzoek de instellingen naar wens aanpassen.

Racesquare Circuit Zandvoort opent op maandag 27 september. De uitbater is ook het bedrijf achter het vorig jaar geopende F1 Racing Centre in Utrecht. Daar kunnen deelnemers op zestig simulatoren plaatsnemen en deelnemen aan een zogenaamde Formule 1 Experience. Die locatie heeft een F1-licentie en gebruikt de officiële F1-games.

Screenshots van Racesquare Circuit Zandvoort