Mozilla gaat de vroege, basis-sandbox van Firefox 50 uitbreiden en brengt de sandbox naar de versies voor Linux en de Mac. Dat meldt de organisatie in een bericht over multi-processfunctionaliteit voor de browser.

Mozilla 50 voor Windows bevat al wel een sandbox-feature op basis van multi-processfunctionaliteit, maar volgens Asa Dotzler van Mozilla gaat het om een vroege versie die nog niet de beveiliging biedt die gewenst is. Die volgt bij komende versies van de browser en dan krijgen de Linux- en Mac-versies van Firefox ook sandbox-ondersteuning.

Firefox had ook eerder al wel sandboxfunctionaliteit, maar die was beperkt tot plugins zoals die van Flash en de Gecko Media Plugin, schrijft BleepingComputer. Sandboxing wordt als een belangrijke beveiligingstechniek gezien. Het scheidt belangrijke kerntaken van het draaien van andere, potentieel uit te buiten werkzaamheden, in een afgeschermde virtuele omgeving.

Deze mogelijkheid van het afzonderen van processen komt voor Mozilla binnen handbereik door de ontwikkeling van 'multi-process Firefox'. Mozilla testte dit bij een deel van de Firefox 48- en 49-gebruikers en voerde het in bij Firefox 50, om de invloed op extensies te onderzoeken. Bij de implementatie gaat het nog om een onderverdeling in een proces voor basistaken en een voor content, maar gaandeweg wil Mozilla toe naar een splitsing van een basisproces en meerdere contentprocessen.

Naast beveiliging zorgt multi-process ook voor snelheidswinst en een verbetering van de stabiliteit. Een crash door webcontent kan dan niet meer de gebruikersinterface laten vastlopen bijvoorbeeld.