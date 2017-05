Door Arnoud Wokke, woensdag 17 mei 2017 20:06, 18 reacties • Feedback

Google Foto's gaat gebruikers de mogelijkheid geven om foto's waarin bepaalde personen staan automatisch te delen met anderen. Zo kunnen groepen vrienden of gezinnen elkaars foto's zien zonder ze handmatig te hoeven delen.

Gebruikers kunnen hun hele bibliotheek delen, maar de functie kan zich ook beperken tot foto's waarin alleen bepaalde gebruikers te zien zijn. Om die te vinden, gebruikt Google de gezichtsherkenning die in de dienst zit.

Behalve het automatisch delen komt Foto's met suggesties. De suggesties zitten gekoppeld aan de herkenning van personen. Daarvoor moeten gebruikers de personen ingevoerd hebben en gekoppeld hebben aan contactpersonen. Foto's stuurt een sms of e-mail aan gebruikers die de app niet hebben. Daarnaast komt Lens naar Foto's, waarmee Google suggesties, zoekresultaten en andere informatie presenteert op basis van wat op de afbeeldingen te zien is. Zo kan een telefoonnummer dat te zien is op een foto, direct gebeld worden.

Het herkennen van personen werkt standaard niet in Europa vanwege privacywetgeving. Gebruikers die de functie willen hebben, moeten via een vpn Foto's vanuit de VS benaderen. Google lanceerde Foto's twee jaar geleden. De app kan dankzij algoritmes foto's sorteren op locatie, evenement of personen.