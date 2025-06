EU is consultatie gestart om techbedrijven te laten meebetalen aan netwerken

De Europese Commissie is begonnen met de aangekondigde consultatieperiode voor een voorstel om grote techbedrijven te laten bijdragen aan de kosten van telecom- en internetnetwerken in lidstaten van de EU. Er is vanuit de techbedrijven het nodige verzet tegen de plannen.

De Commissie weegt momenteel een dergelijk voorstel en heeft daartoe een conceptdocument opgesteld dat Bloomberg heeft ingezien. Dit document is onderdeel van de consultatie waarvan vorig jaar bekend werd dat deze in het eerste kwartaal van 2023 zou beginnen. In het document wordt voorgesteld dat bedrijven kunnen bijdragen aan een fonds voor de kosten van 5g- en glasvezelnetwerken, naast een verplicht systeem van directe betalingen van de techgiganten aan telecomoperators.

Als onderdeel van deze raadgevingsperiode heeft de Commissie aan bedrijven gevraagd of er een bepaalde drempelwaarde moet komen op basis waarvan een bedrijf wel of niet kan worden gekwalificeerd als een bedrijf dat 'veel verkeer genereert'. Het idee is dat bedrijven die boven de eventuele drempelwaarde uitkomen, mee moeten betalen, terwijl bedrijven die onder de drempelwaarde blijven, niet met deze verplichting te maken krijgen. Deze drempelwaarde, als die er uiteindelijk komt, zal vermoedelijk gebaseerd worden op de wereldwijde omzet of de omzet in de EU van de grote bedrijven.

Vorig jaar gaf Eurocommissaris Thierry Breton aan dat de huidige consultatieperiode vijf tot zes maanden zal duren. Deze periode is bedoeld om feedback van belanghebbenden, lidstaten en het publiek te verzamelen en vormt de eerste opmaat naar een daadwerkelijk plan. Volgens Bloomberg blijft de consultatie nog twee tot drie maanden open.

Deze stap is bedoeld om te komen tot een voorstel om techgiganten een 'eerlijk aandeel' in de financiering van de Europese telecom- en internetinfrastructuur te laten betalen. De Europese telecomsector stelde eerder dat de helft van al het Europese internetverkeer kan worden toegeschreven aan zes grote techbedrijven, te weten Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon en Microsoft.

Deze grote techbedrijven zijn niet blij met de plannen van de EU. Zo stellen ze dat het voorstel de netneutraliteitsregels kan ondermijnen. Ook wordt gesteld dat grote contentplatforms als Facebook en Netflix hun diensten via isp's buiten de EU gaan aanbieden om de verplichte betalingen te ontlopen, wat de kwaliteit en veiligheid niet ten goede zou komen. Verder wordt gesuggereerd dat de grote bedrijven wellicht de bedragen wel gaan betalen, maar die vervolgens gaan doorberekenen aan de Europese consumenten.