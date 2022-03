Update laat Nintendo Switch screenshots delen met telefoon of via USB met pc

Nintendo heeft een update uitgebracht om gebruikers screenshots te laten delen met een smartphone via QR-codes of via een pc met USB. Tot nu toe konden gebruikers screenshots alleen rechtstreeks posten op bijvoorbeeld Twitter.

Na de update staat er bij screenshots een 'Send To Smartphone'-optie, waarna de Switch een QR-code laat zien die te scannen is met een telefoon. De QR-code wijst de telefoon op een directe wifi-verbinding met de Switch om de screenshots over te dragen. Gebruikers kunnen ook handmatig het SSID en wachtwoorden daarvan invullen. Gebruikers kunnen maximaal tien screenshots in een keer versturen.

Daarnaast is er een optie om screenshots te kopiëren via USB. Die optie staat onder instellingen. Ook zit er een optie in om automatisch gebackupte data te downloaden, als er voor die game al een 'save game' is. Dat vereist wel een Nintendo Online-account. De nieuwe functies zitten in versie 11.0.0 van de Switch-software. Nintendo heeft een changelog online gezet.