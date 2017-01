Door Julian Huijbregts, donderdag 5 januari 2017 14:00, 11 reacties • Feedback

Er zijn tal van Android-smartphones met twee camera's op de markt, maar tot nu waren er geen modellen die net zoals de iPhone 7 Plus een 'normale' lens en een telelens hebben, om daarmee een alternatief voor optische zoom te bieden. Het was echter een kwestie van tijd tot zo'n toestel er zou komen en met de introductie van de Asus ZenFone 3 Zoom is het zover. Een dag voor de start van de CES presenteerde Asus het toestel en kon Tweakers een eerste indruk opdoen.

De 5,5"-telefoon heeft een metalen behuizing en een oledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Asus geeft het toestel een Snapdragon 625-octacore van Qualcomm en er komen varianten met 3GB of 4GB ram, gecombineerd met 64GB of 128GB opslagruimte. Asus legt alle nadruk op de fotografiefuncties van het toestel, dat nu nog op Android 6.0 draait, maar een upgrade naar versie 7.0 Nougat krijgt. Over het besturingssysteem heeft Asus zijn eigen ZenUI 3.0 gelegd.

Geen zoomlens, maar twee camera's

Ook vorig jaar introduceerde Asus op de CES een smartphone met zoom. Die ZenFone Zoom had daadwerkelijk een lens met 3x optische zoom. Om dat mogelijk te maken gebruikte de fabrikant een ingenieuze constructie met prisma's en lenselementen. Daardoor kon er een zoomlens weggewerkt worden in een behuizing van 12mm dik. Met de nieuwe ZenFone 3 Zoom pakt Asus het anders aan: het is een toestel met twee camera's en de implementatie daarvan is exact gelijk aan die van Apple in de iPhone 7 Plus.

Door twee cameramodules te gebruiken kan Asus grotere sensoren plaatsen, die in theorie betere beeldkwaliteit leveren. In het toestel van vorig jaar zit een 1/3,06"-sensor en dat is zelfs voor smartphones aan de kleine kant. Bovendien is de nieuwe ZenFone 3 Zoom veel dunner; volgens Asus is de behuizing 7,9mm dik, al steken de cameramodules wel ietsje uit.

Beide camera's hebben een twaalfmegapixelsensor. Een van de camera's heeft een lens met een brandpuntsafstand die overeenkomt met 25mm in fullframe-formaat. Dat is een aardige groothoek, iets wijder dan het beeld wat de meeste smartphones standaard vastleggen. De tweede camera heeft een lens met een brandpuntequivalent van 59mm, dat zorgt voor een beeld dat 2,3x ingezoomd is ten opzichte van de 25mm-camera. Ter vergelijking: de iPhone 7 Plus heeft camera's met lenzen van 28mm en 56mm, wat resulteert in 2x zoom. Asus' ZenFone 3 Zoom biedt dus iets meer groothoek en ook iets meer zoom, al zijn de verschillen klein.

Asus biedt ook de mogelijkheid om nog verder te gaan tot 12x zoom. Hoewel de fabrikant claimt dat dit met 'geavanceerde algoritmes' gaat, is het een vorm van digitale zoom en levert dat in de regel slechte plaatjes op, want het beeld wordt digitaal uitvergroot. Voor zover we hebben kunnen beoordelen is dat bij de ZenFone 3 niet veel anders. De 2,3x zoom die mogelijk is dankzij de twee modules zorgt uiteraard wel voor betere kwaliteit dan bij reguliere smartphones die enkel over digitale zoom beschikken.

De cameramodule met de 25mm-lens is uitgerust met een Sony IMX362-sensor van het 1/2,55"-formaat, met pixels van 1,4 micron. Dat is relatief groot en Asus claimt dan ook dat de camera goed presteert bij weinig licht. Met een diafragma van f/1,7 is de lens ook lichtsterk en bovendien is er optische beeldstabilisatie aanwezig. Asus doet wat geheimzinnig over de sensor die voor de tweede camera met de 59mm-lens wordt gebruikt. Om welke chip het gaat vermeldt de fabrikant niet in de specificaties en Asus kon of wilde ons op de CES niet vertellen welke sensor het is. Wel kon een productmanager ons vertellen dat de tweede sensor iets kleiner is en dat de 59mm-lens een diafragma van f/2,6 heeft. Ook hiermee heeft de Asus-telefoon op papier iets betere specificaties dan de iPhone 7 Plus, die lenzen met diafragma's van f/1,8 en f/2,8 gebruikt.

Voor autofocus gebruikt Asus een combinatie van infrarood en dualpixel-fasedetectie. Ook is er een rgb-kleurensensor aanwezig, die moet zorgen voor realistische huidskleuren. Een tweekleurige ledflitser moet datzelfde doen bij flitsfoto's.

Een oordeel over de beeldkwaliteit kunnen we nog niet geven. Tijdens de hands-on-sessie was het niet mogelijk om foto's op te slaan of op groot formaat te bekijken. Ook konden we enkel foto's maken bij kunstlicht in een demoruimte. Hoewel de ZenFone 3 Zoom wat hardware betreft goede papieren in huis heeft, zijn ook software en algoritmes bepalend voor de uiteindelijke beeldkwaliteit. Hoe Asus' nieuwste cameratelefoon zich verhoudt tot de concurrenten, zal uit een uitgebreide test moeten blijken.

Asus claimt allerlei beeldverbeteringen uit te kunnen voeren. Zo spreekt het merk over een SuperPixel-sensor, waardoor met algoritmes de lichtgevoeligheid van de pixels nog eens 'tot vier keer' vergroot kan worden. Ook kan met algoritmes de resolutie van foto's opgekrikt worden. Of dergelijke aanpassingen ook echt zorgen voor betere plaatjes is echter de vraag.

Aan instelopties in ieder geval geen gebrek. Met een druk op de knop wissel je naar de handmatige M-modus. In deze stand zijn vrijwel alle parameters aan te passen, zoals de iso-waarde, sluitertijd, witbalans en verscherping. Ook toont de camera-app in deze stand een livehistogram en het is mogelijk om belichting en focus los van elkaar in te stellen. Zodra Android 7.0 beschikbaar is voor het toestel wordt het ook mogelijk om foto's in rawformaat te schieten. Volgens de productmanager moet de update ergens aan het einde van het eerste kwartaal gereed zijn. Mogelijk is de update er al op het moment dat het toestel in de winkels ligt.

Aan de voorkant van de ZenFone 3 Zoom zit een dertienmegapixelcamera. Asus gebruikt hiervoor een Sony IMX214-sensor van het 1/3,06"-formaat met pixels van 1,12 micron. De lens heeft een diafragma van f/2 en de helderheid van het scherm kan gebruikt worden als flitser bij het maken van selfies.

Dunne telefoon, dikke accu

De ZenFone 3 Zoom heeft in tegenstelling tot zijn voorganger geen ingewikkelde zoomlens aan boord en daardoor is de telefoon een stuk dunner. Opvallend is dat Asus een accu met een capaciteit van maar liefst 5000mAh in het toestel weg heeft weten te werken. In combinatie met de Snapdragon 625-soc, die op het 14nm-procedé wordt gemaakt, moet dat resulteren in een lange accuduur.

Onlangs hebben we de Moto Z Play van Motorola getest. In die smartphone zit dezelfde soc, gecombineerd met een 3500mAh-accu. Dat leverde uitstekende scores op in onze accubenchmarks en omdat de accu van de Asus-telefoon nog een stuk groter is, belooft dat veel goeds. Asus claimt dat tot 25 uur browsen mogelijk is, maar een onafhankelijke benchmark zal moeten uitwijzen of dat realistisch is.

Naar eigen zeggen kiest Asus voor de Snapdragon 625-soc om de accuduur te optimaliseren. Prijs lijkt echter ook een rol te spelen. Hoewel Asus nog geen adviesprijs bekend heeft gemaakt, zal de telefoon volgens de productmanager goedkoper worden dan topmodellen van concurrenten.

Het 5,5"-scherm heeft een oledpaneel en is afgewerkt met Gorilla Glass 5. Wat opvalt als je de telefoon vastpakt, is dat de rand van het scherm niet naadloos overgaat in de behuizing. Het glas lijkt een beetje op de telefoon te liggen. Dat is niet direct storend, maar de afwerking is daardoor wel iets minder hoogwaardig dan bij de duurste high-end smartphones.

Asus stelt dat de maximale helderheid 500cd/m2 bedraagt. Of dat klopt zullen we moeten meten in een test, maar in de praktijk lijkt het scherm inderdaad behoorlijk helder te kunnen. De fullhd-resolutie is op een scherm van dit formaat meer dan voldoende voor scherp beeld en zal meehelpen om een goede accuduur te realiseren. Standaard staan de kleuren erg fel afgesteld, maar wie liever een nauwkeurige weergave heeft, kan daarvoor kiezen in de scherminstellingen.

Asus' ZenFone 3 Zoom maakt op eenzelfde manier gebruik van twee camera's als Apple dat doet in de iPhone 7 Plus, maar dat is niet de enige gelijkenis tussen de toestellen. Het uiterlijk van de Asus-smartphone doet sterk denken aan het paradepaardje van Apple, net als de beschikbare kleuren: rosegoud, grijs en zwart. Het toestel, dat 170 gram weegt, heeft vrij kleine schermranden en ligt lekker in de hand. De behuizing is gemaakt van metaal, maar Asus heeft wel twee uitsparingen gemaakt om de antennelijnen in weg te werken en die delen zijn van kunststof gemaakt. In de praktijk valt dat niet echt op omdat de lijnen erg dun zijn. Aan de onderkant zit een usb-c-aansluiting, maar Asus heeft ook ruimte gevonden voor een 3,5mm-jack.

Voorlopige conclusie

Asus' ZenFone 3 Zoom is op meerdere punten een veelbelovend Android-toestel: de combinatie van de relatief zuinige Snapdragon 625-soc met een enorme accucapaciteit van 5000mAh moet voor een uitstekende accuduur zorgen. Asus mikt echter voornamelijk op fotografie. De implementatie van de dubbele camera is duidelijk afgekeken van Apple en Asus windt er ook geen doekjes om dat het zich heeft laten inspireren door de iPhone 7 Plus. De combinatie van twee lenzen met verschillende brandpunten is wat ons betreft de meest nuttige toepassing van meerdere camera's in een telefoon. Vermoedelijk zullen meer Android-fabrikanten volgen, maar Asus bijt nu het spits af.

Wat camerahardware betreft heeft Asus het goed voor elkaar. Op papier zijn de specificaties van de gebruikte sensoren en lenzen vergelijkbaar met of beter dan high-end telefoons die bekend staan om hun goede fotokwaliteit. De uiteindelijke resultaten zullen echter ook sterk afhangen van de camerasoftware en algoritmes die Asus gebruikt.

Een exacte releasedatum heeft Asus nog niet genoemd, maar tegen het einde van het eerste kwartaal zou de ZenFone 3 Zoom op de markt moeten komen. Of het toestel in de Benelux op de markt komt zal nog moeten blijken. Tot dusver worden er geen Asus-smartphones direct in Nederland verkocht, al zijn de toestellen wel in andere Europese landen, zoals Frankrijk, te koop. Wat hardware en ondersteuning voor 4g-frequenties betreft staat niets een release in de lage landen in de weg.