woensdag 4 januari 2017

TCL, bekend van het merk Alcatel, heeft een teaser van een nieuwe BlackBerry-smartphone met een fysiek toetsenbord online gezet. De smartphone heeft de voorlopige naam Mercury gekregen. Het toestel draait Android 7.0.

Details over de nieuwe BlackBerry-smartphone met fysiek toetsenbord geeft TCL nog niet. Die volgen tijdens Mobile World Congress volgende maand, aldus het bedrijf. TCL claimt zich op drie punten te richten bij de ontwikkeling: beveiliging, productiviteit en betrouwbaarheid.

Crackberry heeft een korte hands-on gehouden van het toestel maar kan ook geen specificaties noemen. Wel is duidelijk dat de vingerafdruksensor in het spacebar verwerkt is, dat er usb-c aanwezig is en dat de smartphone Android 7.0 Nougat draait. TCL heeft in Europa het alleenrecht om smartphones onder de BlackBerry-naam te introduceren. Dat deed het eerder met de DTEK50 en DTEK60, die daarvoor al als Alcatel-smartphones verschenen.