Sega kondigt Valkyria Chronicles 4 aan voor PlayStation 4, Switch en Xbox One

Sega heeft een nieuw deel in de Valkyria Chronicles-serie aangekondigd. De game zal in 2018 verschijnen en wordt ontwikkeld voor de PlayStation 4, de Nintendo Switch en de Xbox One. De Japanse actie-rgp komt wereldwijd uit.

Valkyria Chronicles 4 is een rpg die zowel third person-actie als turn-based elementen bevat. Net als de andere delen in de serie speelt de game zich af in een alternatieve werkelijkheid tijdens een Tweede Wereldoorlog die in 1935 in Europa plaatsvindt. De nieuwe game gaat over hetzelfde tijdperk als het origineel Valkyria Chronicles, maar heeft andere hoofdrolspelers.

Uitgever Sega heeft de game onthuld met een video die op een website over Valkyria Chronicles 4 is gezet. Hoewel de game wordt aangekondigd als deel vier, is het in feite de eerste volwaardige opvolger van Valkyria Chronicles dat in 2008 verscheen voor de PlayStation 3. In 2010 werd een opvolger uitgebracht, maar die verscheen alleen voor de PSP-handheld. Een jaar later volgde een derde game, maar die kwam alleen in Japan uit en eveneens alleen voor de PSP.

Sega ontwikkelt Valkyria Chronicles 4 voor de PlayStation 4, de Nintendo Switch en de Xbox One. Over een pc-versie rept de uitgever niet. Van de eerste game in de serie verscheen in 2014 wel een pc-versie op Steam. Een releasedatum is nog niet bekend; het spel moet ergens in 2018 uitkomen.