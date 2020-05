Rijksmuseum publiceert 44,8-gigapixelfoto van Rembrandts Nachtwacht

Musea bezoeken zit er eventjes niet in, maar vanuit huis kun je nu beter dan ooit een kijkje nemen bij De Nachtwacht van de Hollandse meester Rembrandt van Rijn. Het Rijksmuseum heeft het kunstwerk vastgelegd op een 44,8-gigapixelfoto waar je flink op kunt inzoomen.

De nieuwe gigapixelfoto is gemaakt in het kader van Operatie Nachtwacht, het restauratieproject waar het Rijksmuseum momenteel mee bezig is. De foto is een compilatie van in totaal 528 foto's: 24 rijen van 22 foto's. Volgens het museum zijn die met behulp van neurale netwerken samengevoegd tot de gigapixelplaat van 44,8 gigapixels. De afstand tussen de pixels is 20 micrometer.

Wetenschappers kunnen het schilderij dankzij de gigapixelfoto nauwkeurig bestuderen. Het museum zegt de plaat ook te gebruiken om toekomstige verouderingsprocessen in het schilderij bij te houden. Het is niet voor het eerst dat Rembrandts Nachtwacht in hoge resolutie is vastgelegd. Dat gebeurde bijna tien jaar geleden ook al eens, toen in samenwerking met het Google Art Project. De versie die sinds begin 2011 online staat bij Google heeft een lagere resolutie.