World of Warcraft krijgt in zomer een Small World-bordspel

Philippe Keyaerts, de bedenker van het Small World-bordspel, werkt samen met Blizzard aan een officieel World of Warcraft-bordspel. Het moet ergens in de zomer uitkomen en is gebaseerd op het concept van het Small World-bordspel.

Small World of Warcraft gaat uit van de World of Warcraft-wereld van Azeroth en is geschikt voor twee tot vijf spelers die uit zestien verschillende rassen kunnen kiezen. Naast de Orcs zitten daar bijvoorbeeld ook de Portal Mage Pandarens en de Herbalist Goblins uit het Warcraft-universum bij. Net als in het originele Small World kun je je ras laten specialiseren in een van twintig speciale krachten. De wereld bestaat uit een aantal eilanden waar om gestreden moet worden. Spelers moeten terrein innemen, artefacten bemachtigen en proberen de vijandige rassen te verslaan.

Small World is door de Belg Philippe Keyaerts bedacht. Hij kwam eerder met het bordspel Vinci, waar het in 2009 uitgekomen en door Days of Wonder uitgegeven Small World deels op is gebaseerd. Zoals de naam van het bordspel al suggereert, staat in Small World een iets te kleine wereld centraal waar veertien verschillende rassen zoals trollen, geesten, elven en tovenaars willen leven. Het spel wordt gevormd door een dubbelzijdig bord met fiches, munten en kaarten. Uiteindelijk zal het niet lukken om de wereld met een ras te veroveren, dus als het maximale uit dit ras is gehaald, zal het in verval raken en moet er een nieuw ras worden gekozen. Dit element zit ook in Small World of Warcraft. Dat geldt ook voor het Small World Underground-systeem van artefacten en legendarische locaties.