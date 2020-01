Universiteit Maastricht heeft meeste systemen weer online na ransomwareaanval

De meeste belangrijke systemen van de Universiteit Maastricht zijn weer operationeel na de ransomware-infectie van vorige maand. Sinds maandag kunnen studenten en medewerkers de printers en de vpn-dienst weer gebruiken.

Studenten kunnen sinds maandagochtend weer printen, kopiëren en scannen vanaf de computers in het gebouw, schrijft de universiteit op haar website. Ook werkt het printen vanaf de portal weer. Medewerkers van de universiteit kunnen gebruikmaken van de vpn, waardoor zij op afstand kunnen inloggen; studenten kunnen de Student Desktop Anywhere gebruiken om op afstand te werken.

Nog niet alle systemen werken, waarschuwt de universiteit. Er is een speciale website opgezet waarop te zien is welke functies wel en welke niet werken. Zo is het nog niet mogelijk voor studenten om online onderwijsruimtes te reserveren, of voor medewerkers om dat voor vergaderruimtes te doen. "Tegelijkertijd kan een systeem soms traag werken, plotseling afsluiten of anderszins niet beantwoorden aan de standaarden die de UM-gemeenschap gewend is. Dit vraagt nog wat geduld van iedereen en begrip voor de collega’s die dagelijks hard aan de slag zijn voor ons", schrijft de universiteit.

De Universiteit Maastricht werd op kerstavond getroffen door een grote ransomwareaanval. Daardoor waren computers en systemen lange tijd niet te gebruiken. Het onderwijs werd op 6 januari hervat, zonder veel problemen. Voor zover bekend zijn er weinig belangrijke systemen of bestanden verloren gegaan. Er gaan diverse geruchten dat de universiteit meer dan twee ton aan losgeld heeft betaald om de systemen te ontgrendelen.