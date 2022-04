Samsung brengt Odyssey G5-monitoren met 144Hz-va-paneel uit voor 299 en 349 euro

Samsung heeft de releaseperiode en de prijsinformatie van de Odyssey G5-monitoren bekendgemaakt. Deze monitoren zijn vanaf de maand oktober verkrijgbaar in Nederland. Het 27"-model kost 299 euro, en de grotere 32"-variant krijgt een prijs van 349 euro.

Samsung kondigde de komst van deze monitoren al eerder aan, maar toen ontbrak er nog informatie over de prijs en de releaseperiode. De Odyssey G5-serie bestaat uit een 27" en een 32"-monitor, die voor de rest gelijk zijn. Het zijn 16:9-monitoren met 144Hz-va-panelen, met een resolutie van 2540x1440 pixels, en een helderheid van 250cd/m².

Een kenmerkende eigenschap van de Odyssey G5-monitoren is dat hun kromming een waarde van 1000R heeft. Dat betekent dat de kromming gelijk staat aan de kromming van een cirkel met een straal van een meter. De al beschikbare Odyssey G7-monitoren en de minder hoogwaardige full-hd-schermen uit de T55-reeks hebben ook een kromming van 1000R. Dit is een relatief sterke kromming voor een monitor, aangezien de meeste gebogen monitoren een kromming van bijvoorbeeld 1500 of 1800R hebben, wat neerkomt op een kromming die overeenkomt met de kromming van een cirkel met een straal van respectievelijk 1,5 of 1,8 meter.

De Odyssey G5-monitoren zijn nog niet te vinden op de Nederlandse productpagina van Samsung, maar op de Amerikaanse site zijn de overige specificaties te vinden. Daar wordt een responstijd van 1ms genoemd. Dat is vermoedelijk niet de waarde die hoort bij de een grijs-naar-grijs-responstijd. Verder wordt AMD FreeSync Premium ondersteund, al wordt het bereik niet gespecificeerd. Ondanks de niet al te hoge maximale helderheid van 250cd/m² wordt hdr ondersteund. De contrastverhouding bedraagt 2500:1. De minimale helderheid bedraagt 200cd/m², wat betekent dat de helderheid niet heel ver is terug te schroeven voor bijvoorbeeld het gebruik in donkere omstandigheden.