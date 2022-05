Online gamefestival Summer Game Fest keert terug op 9 juni

Geoff Keighley houdt dit jaar opnieuw een digitaal Summer Game Fest. De gamejournalist doet dit sinds 2020. Het evenement begint op 9 juni met een live showcase waarin nieuwe games worden aangekondigd.

De eerste Summer Game Fest-presentatie vindt plaats op donderdag 9 juni om 23.00 uur Nederlandse tijd. Volgens Keighley gaat het om een 'cross-industry showcase' met aankondigingen van nieuwe games. Direct daarna volgt een Day of the Devs-presentatie.

Bij de vorige editie van de Summer Game Fest-showcase werd onder meer de eerste gameplay van Elden Ring gedeeld en de Director's Cut van Death Stranding aangekondigd. Tijdens de Day of the Devs werden indiegames als Axiom Verge 2 getoond. Het is nog niet bekend welke ontwikkelaars dit jaar deelnemen aan de showcase van Keighley.

De organisator meldt wel op Twitter dat ook 'veel evenementen' van andere partijen zullen volgen in de maand juni. Twee daarvan zijn al aangekondigd. De eerste daarvan is de 'Tribeca Games Showcase', met gameplay en interviews. Vorig jaar werd onder meer Kena: Bridge of Spirits getoond en kwam Hideo Kojima aan het woord. Op 12 juni volgt de 'Xbox and Bethesda Games Showcase' van Microsoft. Vorig jaar deden ook bedrijven en merken als Activison, Blizzard, EA, Epic Games, PlayStation, Steam en Ubisoft mee met Summer Game Fest.

Geoff Keighley was jarenlang verbonden aan de E3, maar stopte daarmee in 2020. Later creëerde hij het Summer Game Fest als een digitaal gamefestival dat de hele zomer duurde. De E3 gaat dit jaar niet door, ook niet online, maar moet volgend jaar terugkeren.