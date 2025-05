Telecomwaakhond VS wil boete van 300 miljoen dollar opleggen aan robocallbedrijf

De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) wil een boete opleggen van 299.997.000 dollar aan ‘het grootste robocallbedrijf dat ooit door de waakhond is onderzocht’. Als de boete wordt opgelegd, dan is het de hoogste boete die de FCC tot nu toe heeft uitgegeven.

Volgens de FCC zitten er twee Amerikanen achter de robocalloperatie, die vanuit hun bedrijf Cox/Jones Enterprise is uitgevoerd. De toezichthouder baseert de boete op de schaal van de oplichtingscampagne. Cox/Jones Enterprise zou vorig jaar in drie maanden tijd meer dan 5 miljard oproepen hebben gedaan. Dat zijn genoeg oproepen ‘om elke persoon in de Verenigde Staten vijftien keer te bellen’, schrijft de FCC woensdag.

In de oproepen zou het bedrijf melden dat het de beller probeerde te bereiken over de garantie van zijn auto. Vervolgens wordt de beller doorverbonden met een oplichter die zich voordoet als garantiespecialist om de gegevens van de beller te verkrijgen. Consumenten omschreven de oproepen als ‘onophoudelijk’ en ‘intimiderend’.

Daarnaast belde het bedrijf 'werknemers in de gezondheidszorg tijdens een pandemie en spoofte de telefoonnummers van ziekenhuizen'. Dit resulteerde in lange wachttijden bij het bellen naar de ziekenhuizen en mensen die naar de ziekenhuizen belden om te klagen over de opdringerige telefoontjes.

Verder overtrad het bedrijf meerdere FCC-regels, zoals het niet identificeren van de beller aan het begin van een bericht of het krijgen van uitdrukkelijke toestemming van de beller om contact met hem op te nemen. De FCC zegt dat Cox/Jones Enterprise nog de kans krijgt om te reageren.