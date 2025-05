Hacker Kevin Mitnick (59) is overleden

Hacker Kevin Mitnick is overleden. Mitnick werd in de jaren 80 en 90 bekend toen hij werd opgepakt vanwege enkele spraakmakende hacks op bedrijven. Na zijn gevangenisstraf kwam hij in 2000 vrij en werd hij voorlichter en spreker.

Kevin Mitnicks overlijden is bekendgemaakt door een uitvaartcentrum in Las Vegas, de stad waar hij woonde, en door een woordvoerder van KnowBe4, het beveiligingsbedrijf waar hij als spreker en trainer bij betrokken was. Kevin Mitnick werd 59 jaar en overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Mitnick was vooral bekend met zijn geuzennaam als 'de meestgezochte hacker aller tijden'. Hij werd in de jaren 80 en vooral 90 van de vorige eeuw bekend toen hij als digitale inbreker broncode van software stal bij Amerikaanse bedrijven. Hij deed dat voornamelijk via technologieën als 'phreaking', het hacken van telefoonnetwerken door inbelgeluiden na te bootsen. Mitnick wist onder andere in te breken bij instanties zoals het Pentagon, de NSA en Norad, maar ook bij bedrijven als Compaq en Dell. De hacks waren vaak opvallend en spraakmakend, al kwam dat deels ook door de kwalificatie die Justitie daaraan gaf. Zo beweerde de aanklager in de rechtszaak dat Mitnick 'een nucleaire oorlog kon veroorzaken door in een telefoon te fluisteren' en werd hij als 'levensgevaarlijk' aangemerkt.

Hij werd meerdere keren gearresteerd, maar in 1995 kwam hij niet meer onder een gevangenisstraf uit. Mitnick werd toen, na een klopjacht van twee jaar door de FBI, opgepakt en veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1999 pleitte hij ook schuldig te zijn aan verschillende hacks, waarvoor hij meer dan vier jaar celstraf kreeg. Hij kwam in januari 2000 weer vrij, met de voorwaarde dat hij geen technologische apparaten meer zou gebruiken. Later ging Mitnick aan de slag als publiek spreker, schreef hij een boek en zette hij securitybedrijf KnowBe4 op. Daar gaf hij securitytrainingen, al was hij de laatste jaren vooral bekend als het publieke gezicht van het bedrijf.