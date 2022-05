Facebook toont dunne vr-bril met holografische optica en pancakelens

De onderzoekstak van Facebook heeft proof of concept-versie van een vr-bril getoond, waarbij holografische optica wordt gecombineerd met polarization-based optical folding om een veel plattere vr-bril te maken. Deze bril lijkt meer op een dikke zonnebril dan huidige vr-brillen.

De grootste vermindering in de dikte van de vr-bril, komt door het gebruik van polarization-based optical folding. Facebook Reality Labs schrijft namelijk dat moderne vr-brillen zo dik moeten zijn, omdat er een aanzienlijke afstand tussen de lichtbron en de lens moet zitten. Deze afstand is nodig om het beeld goed te kunnen focussen. Bij huidige vr-brillen gaat de lichtbron in één richting naar de lens. Wanneer echter het polarization-based optical folding wordt gebruikt, wordt het licht eerst een keer door de lens weerkaatst, om via de displaypanel teruggekaatst te worden door de lens naar het oog.

Effectief gaat het licht daardoor drie keer door de ruimte tussen het displaypanel en de lens, waardoor deze ruimte drastisch verminderd kan worden. Facebook geeft wel aan dat met deze pancake optics bij iedere weerkaatsing de helft van de lichtintensiteit wordt verloren. Wanneer de lichtbundel het oog bereikt, is dus nog maar een kwart van de lichtintensiteit over. Daarnaast kan het licht bij pancake optics 'lekken', waardoor ghosting kan ontstaan. Voor pancake optics wordt tot slot meestal veel glas of plastic gebruikt, om het beeld goed te kunnen scherpstellen.

In plaats van veel plastic of glas om het beeld scherp te stellen, stelt FRL voor om holografische optische elementen te gebruiken. Dit zijn dunne, platte velletjes met een verwaarloosbaar gewicht. Facebook noemt het een lens met het formaat van een sticker. In de proof of concept gebruikt Facebook een laserbacklight en een lcd-paneel, om de specifieke spectrale bandbreedte van tussen de 0,1nm en 1nm te kunnen bereiken die voor een holografische lens nodig is. De lens van het proof of concept is 9mm dik en biedt 'vergelijkbare' fov in vergelijking met huidige vr-brillen.

De grotere kleurruimte die volgens Facebook mogelijk is

Een ander voordeel van de gebruikte opstelling is dat de laserbacklight een veel grotere kleurruimte kan bieden, zo schrijft Facebook. De onderzoeksafdeling toont in een afbeelding de kleurruimte die de Prototype Display Lasers zou kunnen weergeven en maakt daarbij de vergelijking met de sRGB-kleurruimte van veel huidige vr-brillen. De resolutie van het conceptmodel is volgens het bedrijf vergelijkbaar met andere vr-brillen, al werkt FRL eraan om dit meer richting 'de limiet van het menselijke oog' te kunnen krijgen.

Met het lichtere en plattere concept hoopt Facebook dat mensen vr-brillen voor langere sessies kunnen gebruiken. Daarmee zouden de brillen meer gebruiksmogelijkheden kunnen bieden. Facebook Reality Labs benadrukt dat het werk op dit moment puur onderzoek is. Zo geeft de conceptbril op dit moment alleen de kleur groen weer en kan het concept nog niet praktisch worden ingezet voor gebruik met twee ogen. Facebook zegt dat meer werk nodig is om een full colour display te kunnen integreren.