Organisatie achter E3 lekt gegevens 2000 journalisten

De organisatie die de gamebeurs E3 organiseert, genaamd de Entertainment Software Association ofwel ESA, heeft per abuis de gegevens van tweeduizend journalisten laten lekken. Zij waren ingeschreven voor de E3-beurs, en de gegevens waren publiekelijk toegankelijk.

De ESA heeft inmiddels bevestigd dat de inschrijfgegevens per ongeluk online stonden, maar inmiddels is dat niet meer het geval. In een statement laat de organisatie weten spijt te hebben, en maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat dit weer gebeurt.

De vondst werd bekend nadat Sophia Narwitz in een YouTube-video uitlegde hoe de gegevens waren te achterhalen; er bleek een publieke link te zijn naar een spreadsheet met de gegevens van mensen die zich hadden ingeschreven voor het verkrijgen van accreditatie voor de E3-beurs. Daardoor waren gegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers en in sommige gevallen privé-adressen inzichtelijk.

In de bewuste spreadsheet stonden de gegevens van ongeveer 2000 journalisten en anderen die zich hadden opgegeven voor de E3-beurs. Ook drie journalisten van Tweakers komen op de lijst met gegevens voor. Onduidelijk is of er al misbruik is gemaakt van de gegevens op de spreadsheet; alhoewel de lijst kort na de melding offline werd gehaald, is het mogelijk dat mensen de gegevens hebben gedownload.

De laatste editie van de E3 werd in juni gehouden in het Los Angeles Convention Center in de Amerikaanse staat Californië. Waar het evenement volgend jaar wordt gehouden is nog niet bekend.