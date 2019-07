Hellevoetsluis liet ambtsdocumenten met persoonlijke informatie uitlekken

De gemeente Hellevoetsluis liet per ongeluk persoonlijke informatie van mogelijk duizenden inwoners uitlekken. Het ging onder andere om informatie als adressen en telefoonnummers, maar ook burgerservicenummers. Die waren vindbaar via Google.

De gemeente heeft de openbare data offline gehaald na een melding van RTL Nieuws, dat de gemeente er vooraf van op de hoogte bracht. Ook heeft de gemeente een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ambtenaren van de gemeenten gebruikten een eigen systeem om adviezen uit te brengen aan het College van B&W en aan de gemeenteraad. Daarin konden documenten worden aangemerkt als publiek, wat gebeurt als een besluit openbaar werd gemaakt. Ook konden documenten op een privé-status worden gezet, wat moest gebeuren als er privacygevoelige informatie in de documenten stond. Het ging dan bijvoorbeeld om vergunningsaanvragen of om berichten van burgers die een conflict hadden met de gemeente. "In sommige gevallen werden documenten door een menselijke fout publiek gemaakt", zegt een woordvoerder van de gemeente. De documenten waren in dat geval te vinden via de gemeentelijke website en via Google.

De precieze omvang van het lek is niet bekend. RTL concludeert op basis van eigen onderzoek dat het gaat om 21.000 documenten, maar hoeveel daarvan persoonsgegevens bevatten is niet bekend. De gemeente wil het cijfer niet bevestigen, maar de woordvoerder zegt wel dat het 'vermoedelijk wel gaat om duizenden documenten.' "Dit systeem werd al sinds 2001 gebruikt, dus dat gaat heel ver terug. In die tijd kan er heel veel gelekt zijn." De gemeente gaat nog kijken wat er nu gaat gebeuren: "Dat gaat op advies van onze functionaris gegevensbescherming."