Nuance: 'Tesla-eigenaren konden auto niet meer in door storing appservers'

In de afgelopen dagen was het veel op nieuwssites te lezen: Tesla-eigenaren konden hun auto niet meer in komen door een storing bij de appservers van het bedrijf. Geen enkele eigenaar was echter werkelijk buitengesloten. Of beter gezegd: niet buitengesloten door een falen van Tesla.

Op vrijdag 19 november vond een wereldwijde serverstoring plaats bij Tesla en gebruikers kregen een error 500-melding in de app. Deze kon daardoor geen verbinding maken en functionaliteit was daardoor beperkt. Nieuwsberichten spraken ervan dat de apps niet meer in staat waren om de auto's te ontsleutelen en dat talloze eigenaren wereldwijd daarom hun wagens niet in konden komen. De storing duurde ongeveer vijf uur en Tesla-topman Elon Musk bood zijn excuses ervoor aan.

Hieronder volgt een uiteenzetting van wat er allemaal wel en niet aan de hand was, naast de onbereikbaarheid van de servers.

De auto ontgrendelen met de app gaat niet altijd via het internet

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat niet alle Tesla's verbinding met het internet nodig hebben om te ontgrendelen. De Model X en S uit 2021 en de 3 en Y ondersteunen daarvoor bluetooth. Als een mobiele app geautoriseerd is om met een van deze wagens te communiceren, hoeft het ontgrendelen niet via het internet te gaan.

Desalniettemin konden die wagens toch met problemen te maken krijgen. Hoewel het ontgrendelen na autorisatie van de app lokaal via bluetooth gebeurt, is voor het vaststellen van die autorisatie wel verbinding met Tesla-servers nodig. Niet alleen dat, maar periodiek wordt die autorisatie ook ververst. Mocht een Tesla-eigenaar dus voldoende pech hebben, dan moest net die autorisatie ververst worden tijdens de storing en kwam hij of zij de wagen niet meer in met behulp van de telefoon. Precies dat ondervond een YCombinator-gebruiker vorig jaar bijvoorbeeld.

Alle Tesla's hebben sinds dag 1 oplossing voor dit potentiële connectiviteitsprobleem

Nieuwe modellen gebruiken dus bluetooth voor ontgrendeling. De pre-refresh Model X en S, van bouwjaren tot en met 2020, doen dat echter niet. Als je die wagens met de app ontgrendelt, gaat dat via het internet. Maar hoe gaat dat dan als er geen mobiel bereik of wifi is? Zelfs in Nederland, waar je doorgaans altijd mobiel bereik hebt, bevind je jezelf wel eens in een ondergrondse parkeergarage, bijvoorbeeld. Voor dat soort gevallen heeft iedere Tesla een alternatief op de app: de key card.

De key card is een rfid-pasje, zo groot als een gewone bankpas en ook net zo licht. Als je het pasje tegen de scanner in de pilaar tussen de voorste en achterste deur aan de bestuurderszijde houdt, ontgrendel je de wagen en kun je ermee wegrijden. Een internetverbinding is daarbij niet nodig. Iedere Tesla heeft standaard twee key cards. Een ander alternatief is de key fob, een meer traditioneel uitziend apparaatje. Bij veel modellen moet deze wel los gekocht worden.

De Tesla-eigenaren die concludeerden dat ze hun wagen niet konden gebruiken door de storing, liepen meer risico's dan alleen deze. Wie alleen zijn telefoon als Tesla-sleutel gebruikt, loopt ook risico op buitensluiting bij andere telefoonproblemen: accu leeg, schade, verlies of diefstal. Dat het buitensluiten door een serverstoring kwam, is dus slechts een in een reeks potentiële kwetsbaarheden waar deze auto-eigenaren mee te maken kunnen krijgen door hun keuze. Daar staat tegenover dat er geen officieel Tesla-bericht lijkt te zijn waarin geadviseerd wordt om altijd de key card op zak te hebben.

Hadden Tesla-eigenaren hun key card op zak, dan had de storing er alleen voor gezorgd dat men op afstand bijvoorbeeld niet de climate control kon bedienen, of de summon-functie gebruiken.

Storingen bij diensten komen veelvuldig voor, maar als deze zouden betekenen dat je je eigen auto niet meer in kan komen, zou de impact groot zijn. Dat blijkt in dit geval genuanceerder te zijn dan op het eerste oog lijkt.